    ANALYSE-FLASH

    UBS hebt Ziel für Alphabet A-Aktie auf 237 Dollar - 'Neutral'

    • UBS hebt Kursziel für Alphabet A-Aktie auf 237 USD.
    • Einstufung bleibt auf "Neutral", Negativszenario weg.
    • Richterspruch bestätigt Finanzprognosen von Google.
    ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Alphabet A-Aktie von 202 auf 237 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das Negativszenario sei damit vom Tisch, lobte Stephen Ju am Mittwoch nach der Entscheidung des US-Richters im Google-Prozess. Der Richterspruch bestätige den Status Quo der Finanzprognosen./rob/ag/la

    Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2025 / 11:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,95 % und einem Kurs von 196 auf Tradegate (03. September 2025, 16:54 Uhr) gehandelt.

    Rating: Neutral
    Analyst: UBS
    Kursziel: 237 US-Dollar

