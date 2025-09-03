UBS hebt Ziel für Alphabet A-Aktie auf 237 Dollar - 'Neutral'

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Alphabet Aktie

Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,95 % und einem Kurs von 196 auf Tradegate (03. September 2025, 16:54 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Alphabet Aktie um +8,89 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +18,71 %.

Die Marktkapitalisierung von Alphabet bezifferte sich zuletzt auf 1,14 Bil..

Alphabet zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,8200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4600 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 229,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 192,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 260,00USD was eine Bandbreite von -2,23 %/+32,40 % bedeutet.