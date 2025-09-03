ANALYSE-FLASH
UBS hebt Ziel für Alphabet A-Aktie auf 237 Dollar - 'Neutral'
- UBS hebt Kursziel für Alphabet A-Aktie auf 237 USD.
- Einstufung bleibt auf "Neutral", Negativszenario weg.
- Richterspruch bestätigt Finanzprognosen von Google.
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Alphabet A-Aktie von 202 auf 237 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das Negativszenario sei damit vom Tisch, lobte Stephen Ju am Mittwoch nach der Entscheidung des US-Richters im Google-Prozess. Der Richterspruch bestätige den Status Quo der Finanzprognosen./rob/ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2025 / 11:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Alphabet Aktie
Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,95 % und einem Kurs von 196 auf Tradegate (03. September 2025, 16:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Alphabet Aktie um +8,89 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +18,71 %.
Die Marktkapitalisierung von Alphabet bezifferte sich zuletzt auf 1,14 Bil..
Alphabet zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,8200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4600 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 229,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 192,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 260,00USD was eine Bandbreite von -2,23 %/+32,40 % bedeutet.
Analyst: UBS
Kursziel: 237 US-Dollar
Shares in Alphabet rose after hours -- (NASDAQ:GOOG) +5.7%, (NASDAQ:GOOGL) +5.8% -- following news that Google won't be forced to sell its flagship Chrome Web browser in a closely watched antitrust case.
Judge Amit Mehta has ruled that Google must open up competition in online search by sharing more data with competitors, and said that the company could not enter exclusive contracts for search, but he fell short of prosecutors' push to make Google divest the browser, the world's top browser by market share.
(Seekingalpha von eben)
EU-Regeln / 25.08.2025 - 07:41 Uhr
GMX gegen Google – Urteil ist Gegenwind für US-Konzern
Um die Macht von US-Technologieriesen zu beschränken, beschloss die EU ein recht hartes Regelwerk für fairen Wettbewerb im Netz. Auf dieser Basis fällt ein deutsches Gericht nun ein Urteil.
Für diese Einrichtung war dem Urteil zufolge lange eine Gmail-Adresse nötig gewesen. Mailadressen von GMX.de und Web.de konnten nicht oder nur umständlich genutzt werden – dadurch geriet die Google-Konkurrenz unter Druck. Teile der Klage wies das Gericht allerdings ab, weswegen 1&1 drei Viertel der Verfahrenskosten tragen muss. 1&1 ist als Mutterkonzern von GMX/Web.de Klägerin in dem Fall. Das Urteil ist nicht rechtskräftig, der Fall dürfte in die nächste Instanz gehen. Google hat bereits Rechtsmittel eingelegt.
