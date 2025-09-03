Performance Aktien
Aktien mit extremer Performance im DAX am 03.09.2025
Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 03.09.2025 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Infineon Technologies
Tagesperformance: -4,00 %
Platz 1
Performance 1M: -1,20 %
adidas
Tagesperformance: +3,63 %
Platz 2
Performance 1M: +0,67 %
Zalando
Tagesperformance: +2,77 %
Platz 3
Performance 1M: -7,48 %
Heidelberg Materials
Tagesperformance: -2,69 %
Platz 4
Performance 1M: +2,82 %
Commerzbank
Tagesperformance: -2,03 %
Platz 5
Performance 1M: +2,14 %
