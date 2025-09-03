Campbell Soup - Aktie schießt in die Höhe - 03.09.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Campbell Soup Aktie. Mit einer Performance von +4,34 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Campbell Soup Company ist ein führender Lebensmittelhersteller, bekannt für Suppen und Snacks. Hauptmarken sind Campbell's und Pepperidge Farm. Starke Marktstellung in Nordamerika. Hauptkonkurrenten: General Mills, Kraft Heinz. USP: Tradition, Qualität, Markenstärke.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Campbell Soup in den letzten drei Monaten Verluste von -8,42 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Campbell Soup Aktie damit um -0,91 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,69 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Campbell Soup auf -31,73 %.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,56 % geändert.

Campbell Soup Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -0,91 % 1 Monat -1,69 % 3 Monate -8,42 % 1 Jahr -39,20 %

Informationen zur Campbell Soup Aktie

Es gibt 298 Mio. Campbell Soup Aktien. Damit ist das Unternehmen 8,40 Mrd.EUR wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

The Campbell's Company (NASDAQ:CPB) today reported results for its fourth quarter and full-year fiscal 2025 ended August 3, 2025. Unless otherwise stated, all comparisons are to the same period of fiscal 2024. The Sovos Brands, Inc. (Sovos Brands) …

Campbell Soup Aktie jetzt kaufen?

