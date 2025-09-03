    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCampbell Soup AktievorwärtsNachrichten zu Campbell Soup

    Besonders beachtet!

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Campbell Soup - Aktie schießt in die Höhe - 03.09.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die Campbell Soup Aktie bisher um +4,34 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Campbell Soup Aktie.

    Besonders beachtet! - Campbell Soup - Aktie schießt in die Höhe - 03.09.2025
    Foto: adobe.stock.com

    Campbell Soup Company ist ein führender Lebensmittelhersteller, bekannt für Suppen und Snacks. Hauptmarken sind Campbell's und Pepperidge Farm. Starke Marktstellung in Nordamerika. Hauptkonkurrenten: General Mills, Kraft Heinz. USP: Tradition, Qualität, Markenstärke.

    Campbell Soup Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 03.09.2025

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Campbell Soup Aktie. Mit einer Performance von +4,34 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu S&P 500!
    Short
    6.944,96€
    Basispreis
    4,39
    Ask
    × 14,86
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    6.000,00€
    Basispreis
    4,25
    Ask
    × 14,83
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Campbell Soup in den letzten drei Monaten Verluste von -8,42 % verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Campbell Soup Aktie damit um -0,91 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,69 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Campbell Soup auf -31,73 %.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,56 % geändert.

    Campbell Soup Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -0,91 %
    1 Monat -1,69 %
    3 Monate -8,42 %
    1 Jahr -39,20 %

    Informationen zur Campbell Soup Aktie

    Es gibt 298 Mio. Campbell Soup Aktien. Damit ist das Unternehmen 8,40 Mrd.EUR wert.

    Börsenstart USA - 03.09. - US Tech 100 stark +0,47 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Campbell's Reports Fourth Quarter Fiscal 2025 Results; Provides Full-Year Fiscal 2026 Guidance


    The Campbell's Company (NASDAQ:CPB) today reported results for its fourth quarter and full-year fiscal 2025 ended August 3, 2025. Unless otherwise stated, all comparisons are to the same period of fiscal 2024. The Sovos Brands, Inc. (Sovos Brands) …

    Campbell Soup Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Campbell Soup Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Campbell Soup Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Campbell Soup

    +4,41 %
    -0,84 %
    -2,89 %
    -8,17 %
    -40,14 %
    -45,73 %
    -35,08 %
    -37,07 %
    +106,61 %
    ISIN:US1344291091WKN:850561



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte




    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Campbell Soup - Aktie schießt in die Höhe - 03.09.2025 Am heutigen Handelstag konnte die Campbell Soup Aktie bisher um +4,34 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Campbell Soup Aktie.