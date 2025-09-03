UBS belässt Shell auf 'Buy' - Ziel 3000 Pence

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Shell Aktie

Die Shell Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,25 % und einem Kurs von 31,24 auf Tradegate (03. September 2025, 17:08 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Shell Aktie um -0,22 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,37 %.

Die Marktkapitalisierung von Shell bezifferte sich zuletzt auf 181,84 Mrd..

Shell zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,0798. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,0900 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 30,50GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00GBP und das höchste Kursziel liegt bei 3.000,00GBP was eine Bandbreite von -3,97 %/+9.503,07 % bedeutet.