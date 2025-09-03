ANALYSE-FLASH
UBS belässt Shell auf 'Buy' - Ziel 3000 Pence
- UBS belässt Shell auf "Buy" mit 3000 Pence Ziel.
- Entscheidung gegen Biokraftstoff-Fabrik positiv für Neste.
- Lob für Shells Ausgabendisziplin im Konzernumbau.
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Shell mit einem Kursziel von 3000 Pence auf "Buy" belassen. Die Entscheidung gegen eine Wiederaufnahme des Baus der Biokraftstoff-Fabrik in Rotterdam sei eine leicht positive Nachricht für andere Produzenten wie Neste, schrieb Joshua Stone am Mittwoch. Bei Shell lobt der Experte derweil die Ausgabendisziplin im Konzernumbau./rob/ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2025 / 10:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Shell Aktie
Die Shell Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,25 % und einem Kurs von 31,24 auf Tradegate (03. September 2025, 17:08 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Shell Aktie um -0,22 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,37 %.
Die Marktkapitalisierung von Shell bezifferte sich zuletzt auf 181,84 Mrd..
Shell zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,0798. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,0900 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 30,50GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00GBP und das höchste Kursziel liegt bei 3.000,00GBP was eine Bandbreite von -3,97 %/+9.503,07 % bedeutet.
Analyst: UBS
Kursziel: 3000 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Shell - A3C99G - GB00BP6MXD84
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Shell. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Wir hatten mehr als 40$/barrel .. damit bleibt die Dividende.
Und wir hatten mehr als 50$/barrel .. damit wird ein neues Buyback Paket kommen
Man muß sich immer vor Augen führen daß man die letzten Jahre immer über 50 Mrd.$ CFFO hatte.
Grüsse
https://www.shell.com/news-and-insights/newsroom/news-and-media-releases/2025/first-cargo-leaves-lng-canada.html