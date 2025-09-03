    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Direkte Einsparungen durch optimierte Verpackung

    So reduzieren Unternehmen jetzt ihre Kosten (FOTO)

    Hamburg (ots) - Weniger Transportaufwand, niedrigere Lagerkosten, mehr Effizienz
    entlang der gesamten Supply Chain.

    In Zeiten volatiler Märkte, hoher Kosten und wachsendem Wettbewerbsdruck suchen
    Unternehmen nach Lösungen, um ihre Prozesse effizienter zu gestalten. Eine
    unterschätzte Stellschraube ist die Verpackung. Smurfit Westrock
    (https://www.smurfitwestrock.de/) , eines der größten und erfolgreichsten
    Papier- und Verpackungsunternehmen der Welt, zeigt, wie durchdachte
    Verpackungslösungen enorme Einsparungen ermöglichen - in der Produktion,
    Lagerhaltung und Logistik.

    Verpackung als Schlüssel zur Kostensenkung

    "Ich bin immer wieder verwundert darüber, dass Verpackungen nicht grundsätzlich
    in den Fokus der Supply Chain Optimierung gestellt werden", sagt Boris
    Maschmann, CEO von Smurfit Westrock DACH. "Es gibt nur wenige Bereiche wie den
    Verpackungsbereich, wo Einsparungen direkt und ohne Umwege in der Bilanz
    sichtbar werden. Durch unsere Systeme lassen sich die Effekte schon im Voraus
    mit realen Logistikdaten berechnen, zu Gunsten der Planbarkeit und der
    Risikoreduktion."

    Verpackungen beeinflussen schließlich die gesamte Wertschöpfungskette - von der
    Produktion über die Lagerung bis hin zum Transport. Unternehmen, die ihre
    Verpackungen gezielt optimieren, profitieren von niedrigeren Kosten, schlankeren
    Abläufen und nachhaltigeren Prozessen. Und sie schließen idealerweise den
    Recyclingkreislauf.

    Durch intelligente Verpackungskonzepte lassen sich entlang der gesamten Supply
    Chain Einsparungen realisieren:

    - Effizientere Produktion: Weniger Materialeinsatz und optimierte Konstruktionen
    sorgen für schnellere Abläufe und geringeren Personalaufwand.
    - Geringere Lagerkosten: Platzsparende Verpackungslösungen reduzieren den
    benötigten Lagerraum.
    - Hohe Transportkosteneinsparungen: Mehr Produkte pro LKW bedeuten weniger
    Fahrten und reduzierte Logistikkosten.
    - Weniger CO2-Emissionen: Jede eingesparte LKW-Ladung verbessert die
    Umweltbilanz.

    Diese Vorteile sind branchenübergreifend relevant - von der Automobilindustrie
    über den E-Commerce bis hin zum stationären Handel.

    Verpackungsinnovation im Automotive-Bereich spart 50 % der LKW-Transporte

    Ein Beispiel aus der Automobilindustrie zeigt, wie große Einsparungen durch
    optimierte Verpackungen möglich sind: Gemeinsam mit einem Automobilzulieferer
    hat Smurfit Westrock eine neue Verpackung für Stoßstangen
    (https://www.youtube.com/watch?v=A_0ij5f1FJw) (ATM Bumper) entwickelt.

    "Gerade in der Automobilbranche liegen die Verbesserungspotenziale sinnbildlich
    auf der Straße und brauchen nur aufgesammelt zu werden", so Maschmann. Die
    Lösung bringt gleich mehrere Vorteile mit sich: Die Verpackung wird flach
    angeliefert, benötigt weniger Lagerfläche und lässt sich mit nur einer Person in
    bis zu 70 % kürzerer Zeit aufbauen. Dank einer optimierten Konstruktion passen
    nun doppelt so viele Stoßstangen in einen LKW, wodurch sich die Anzahl der
    Transporte um 50 % reduziert. Das führt nicht nur zu erheblichen
    Kosteneinsparungen, sondern senkt auch CO2-Emissionen und verbessert die
    Handhabung für die Mitarbeitenden.

    Unternehmen sollten jetzt handeln - in volatilen Zeiten zählt jede Optimierung

    "Die Anforderungen der Märkte, der Produktionen und der vor- und nachgelagerten
    Prozesse ändern sich im Laufe der Zeit, das ist ganz normal - und genau deshalb
    besteht auch die Möglichkeit, die Verpackung immer wieder zu optimieren",
    erklärt Maschmann. "Hier kann man immer wieder an der Effizienz arbeiten und
    regelmäßig neue Hebel ziehen."

    Gerade in Zeiten steigender Kosten, unsicherer Lieferketten und wachsendem
    Effizienzdruck sollten Unternehmen kluge Verpackungskonzepte als strategischen
    Faktor betrachten. Wer hier ansetzt, kann erhebliche Wettbewerbsvorteile
    erzielen. Smurfit Westrock kombiniert globale Expertise mit lokaler Präsenz und
    entwickelt individuelle Lösungen, die Prozesse optimieren, Kosten senken und
    nachhaltige Verbesserungen ermöglichen.

    Ob Automobilindustrie, E-Commerce oder Retail - wer entlang der gesamten Supply
    Chain direkte Einsparungen realisieren möchte, sollte seine Verpackungen
    verbessern.

    Pressekontakt:

    Industrie-Contact AG für Öffentlichkeitsarbeit
    Uwe Schmidt
    Tel. +49 179 399 57 71
    mailto:uwe.schmidt@industrie-contact.com

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/114335/6110259
    OTS: Smurfit Westrock Deutschland GmbH




