Direkte Einsparungen durch optimierte Verpackung
So reduzieren Unternehmen jetzt ihre Kosten (FOTO)
Hamburg (ots) - Weniger Transportaufwand, niedrigere Lagerkosten, mehr Effizienz
entlang der gesamten Supply Chain.
In Zeiten volatiler Märkte, hoher Kosten und wachsendem Wettbewerbsdruck suchen
Unternehmen nach Lösungen, um ihre Prozesse effizienter zu gestalten. Eine
unterschätzte Stellschraube ist die Verpackung. Smurfit Westrock
(https://www.smurfitwestrock.de/) , eines der größten und erfolgreichsten
Papier- und Verpackungsunternehmen der Welt, zeigt, wie durchdachte
Verpackungslösungen enorme Einsparungen ermöglichen - in der Produktion,
Lagerhaltung und Logistik.
Verpackung als Schlüssel zur Kostensenkung
Verpackung als Schlüssel zur Kostensenkung
"Ich bin immer wieder verwundert darüber, dass Verpackungen nicht grundsätzlich
in den Fokus der Supply Chain Optimierung gestellt werden", sagt Boris
Maschmann, CEO von Smurfit Westrock DACH. "Es gibt nur wenige Bereiche wie den
Verpackungsbereich, wo Einsparungen direkt und ohne Umwege in der Bilanz
sichtbar werden. Durch unsere Systeme lassen sich die Effekte schon im Voraus
mit realen Logistikdaten berechnen, zu Gunsten der Planbarkeit und der
Risikoreduktion."
Verpackungen beeinflussen schließlich die gesamte Wertschöpfungskette - von der
Produktion über die Lagerung bis hin zum Transport. Unternehmen, die ihre
Verpackungen gezielt optimieren, profitieren von niedrigeren Kosten, schlankeren
Abläufen und nachhaltigeren Prozessen. Und sie schließen idealerweise den
Recyclingkreislauf.
Durch intelligente Verpackungskonzepte lassen sich entlang der gesamten Supply
Chain Einsparungen realisieren:
- Effizientere Produktion: Weniger Materialeinsatz und optimierte Konstruktionen
sorgen für schnellere Abläufe und geringeren Personalaufwand.
- Geringere Lagerkosten: Platzsparende Verpackungslösungen reduzieren den
benötigten Lagerraum.
- Hohe Transportkosteneinsparungen: Mehr Produkte pro LKW bedeuten weniger
Fahrten und reduzierte Logistikkosten.
- Weniger CO2-Emissionen: Jede eingesparte LKW-Ladung verbessert die
Umweltbilanz.
Diese Vorteile sind branchenübergreifend relevant - von der Automobilindustrie
über den E-Commerce bis hin zum stationären Handel.
Verpackungsinnovation im Automotive-Bereich spart 50 % der LKW-Transporte
Ein Beispiel aus der Automobilindustrie zeigt, wie große Einsparungen durch
optimierte Verpackungen möglich sind: Gemeinsam mit einem Automobilzulieferer
hat Smurfit Westrock eine neue Verpackung für Stoßstangen
(https://www.youtube.com/watch?v=A_0ij5f1FJw) (ATM Bumper) entwickelt.
"Gerade in der Automobilbranche liegen die Verbesserungspotenziale sinnbildlich
auf der Straße und brauchen nur aufgesammelt zu werden", so Maschmann. Die
Lösung bringt gleich mehrere Vorteile mit sich: Die Verpackung wird flach
angeliefert, benötigt weniger Lagerfläche und lässt sich mit nur einer Person in
bis zu 70 % kürzerer Zeit aufbauen. Dank einer optimierten Konstruktion passen
nun doppelt so viele Stoßstangen in einen LKW, wodurch sich die Anzahl der
Transporte um 50 % reduziert. Das führt nicht nur zu erheblichen
Kosteneinsparungen, sondern senkt auch CO2-Emissionen und verbessert die
Handhabung für die Mitarbeitenden.
Unternehmen sollten jetzt handeln - in volatilen Zeiten zählt jede Optimierung
"Die Anforderungen der Märkte, der Produktionen und der vor- und nachgelagerten
Prozesse ändern sich im Laufe der Zeit, das ist ganz normal - und genau deshalb
besteht auch die Möglichkeit, die Verpackung immer wieder zu optimieren",
erklärt Maschmann. "Hier kann man immer wieder an der Effizienz arbeiten und
regelmäßig neue Hebel ziehen."
Gerade in Zeiten steigender Kosten, unsicherer Lieferketten und wachsendem
Effizienzdruck sollten Unternehmen kluge Verpackungskonzepte als strategischen
Faktor betrachten. Wer hier ansetzt, kann erhebliche Wettbewerbsvorteile
erzielen. Smurfit Westrock kombiniert globale Expertise mit lokaler Präsenz und
entwickelt individuelle Lösungen, die Prozesse optimieren, Kosten senken und
nachhaltige Verbesserungen ermöglichen.
Ob Automobilindustrie, E-Commerce oder Retail - wer entlang der gesamten Supply
Chain direkte Einsparungen realisieren möchte, sollte seine Verpackungen
verbessern.
Pressekontakt:
Industrie-Contact AG für Öffentlichkeitsarbeit
Uwe Schmidt
Tel. +49 179 399 57 71
mailto:uwe.schmidt@industrie-contact.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/114335/6110259
OTS: Smurfit Westrock Deutschland GmbH
