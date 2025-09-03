So reduzieren Unternehmen jetzt ihre Kosten (FOTO)

Hamburg (ots) - Weniger Transportaufwand, niedrigere Lagerkosten, mehr Effizienz

entlang der gesamten Supply Chain.



In Zeiten volatiler Märkte, hoher Kosten und wachsendem Wettbewerbsdruck suchen

Unternehmen nach Lösungen, um ihre Prozesse effizienter zu gestalten. Eine

unterschätzte Stellschraube ist die Verpackung. Smurfit Westrock

(https://www.smurfitwestrock.de/) , eines der größten und erfolgreichsten

Papier- und Verpackungsunternehmen der Welt, zeigt, wie durchdachte

Verpackungslösungen enorme Einsparungen ermöglichen - in der Produktion,

Lagerhaltung und Logistik.



Verpackung als Schlüssel zur Kostensenkung





"Ich bin immer wieder verwundert darüber, dass Verpackungen nicht grundsätzlich

in den Fokus der Supply Chain Optimierung gestellt werden", sagt Boris

Maschmann, CEO von Smurfit Westrock DACH. "Es gibt nur wenige Bereiche wie den

Verpackungsbereich, wo Einsparungen direkt und ohne Umwege in der Bilanz

sichtbar werden. Durch unsere Systeme lassen sich die Effekte schon im Voraus

mit realen Logistikdaten berechnen, zu Gunsten der Planbarkeit und der

Risikoreduktion."



Verpackungen beeinflussen schließlich die gesamte Wertschöpfungskette - von der

Produktion über die Lagerung bis hin zum Transport. Unternehmen, die ihre

Verpackungen gezielt optimieren, profitieren von niedrigeren Kosten, schlankeren

Abläufen und nachhaltigeren Prozessen. Und sie schließen idealerweise den

Recyclingkreislauf.



Durch intelligente Verpackungskonzepte lassen sich entlang der gesamten Supply

Chain Einsparungen realisieren:



- Effizientere Produktion: Weniger Materialeinsatz und optimierte Konstruktionen

sorgen für schnellere Abläufe und geringeren Personalaufwand.

- Geringere Lagerkosten: Platzsparende Verpackungslösungen reduzieren den

benötigten Lagerraum.

- Hohe Transportkosteneinsparungen: Mehr Produkte pro LKW bedeuten weniger

Fahrten und reduzierte Logistikkosten.

- Weniger CO2-Emissionen: Jede eingesparte LKW-Ladung verbessert die

Umweltbilanz.



Diese Vorteile sind branchenübergreifend relevant - von der Automobilindustrie

über den E-Commerce bis hin zum stationären Handel.



Verpackungsinnovation im Automotive-Bereich spart 50 % der LKW-Transporte



Ein Beispiel aus der Automobilindustrie zeigt, wie große Einsparungen durch

optimierte Verpackungen möglich sind: Gemeinsam mit einem Automobilzulieferer

hat Smurfit Westrock eine neue Verpackung für Stoßstangen

(https://www.youtube.com/watch?v=A_0ij5f1FJw) (ATM Bumper) entwickelt.



"Gerade in der Automobilbranche liegen die Verbesserungspotenziale sinnbildlich

auf der Straße und brauchen nur aufgesammelt zu werden", so Maschmann. Die

Lösung bringt gleich mehrere Vorteile mit sich: Die Verpackung wird flach

angeliefert, benötigt weniger Lagerfläche und lässt sich mit nur einer Person in

bis zu 70 % kürzerer Zeit aufbauen. Dank einer optimierten Konstruktion passen

nun doppelt so viele Stoßstangen in einen LKW, wodurch sich die Anzahl der

Transporte um 50 % reduziert. Das führt nicht nur zu erheblichen

Kosteneinsparungen, sondern senkt auch CO2-Emissionen und verbessert die

Handhabung für die Mitarbeitenden.



Unternehmen sollten jetzt handeln - in volatilen Zeiten zählt jede Optimierung



"Die Anforderungen der Märkte, der Produktionen und der vor- und nachgelagerten

Prozesse ändern sich im Laufe der Zeit, das ist ganz normal - und genau deshalb

besteht auch die Möglichkeit, die Verpackung immer wieder zu optimieren",

erklärt Maschmann. "Hier kann man immer wieder an der Effizienz arbeiten und

regelmäßig neue Hebel ziehen."



Gerade in Zeiten steigender Kosten, unsicherer Lieferketten und wachsendem

Effizienzdruck sollten Unternehmen kluge Verpackungskonzepte als strategischen

Faktor betrachten. Wer hier ansetzt, kann erhebliche Wettbewerbsvorteile

erzielen. Smurfit Westrock kombiniert globale Expertise mit lokaler Präsenz und

entwickelt individuelle Lösungen, die Prozesse optimieren, Kosten senken und

nachhaltige Verbesserungen ermöglichen.



Ob Automobilindustrie, E-Commerce oder Retail - wer entlang der gesamten Supply

Chain direkte Einsparungen realisieren möchte, sollte seine Verpackungen

verbessern.



Pressekontakt:



Industrie-Contact AG für Öffentlichkeitsarbeit

Uwe Schmidt

Tel. +49 179 399 57 71

mailto:uwe.schmidt@industrie-contact.com



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/114335/6110259

OTS: Smurfit Westrock Deutschland GmbH







