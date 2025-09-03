Precisely stellt KI-Agenten und Copilot für Data Integrity Suite vor

Burlington, Mass. (ots/PRNewswire) - Dies ermöglicht die Förderung der autonomen

Datenintegrität mit Richtlinien für Erklärbarkeit, menschliche Aufsicht und

Wahlmöglichkeiten.



Precisely

(https://www.precisely.com/de?utm_source=Referral&utm_medium=Press-Release) ,

einer der weltweit führenden Anbieter von Datenintegrität, hat heute seine

Strategie zur Erweiterung der Precisely Data Integrity Suite (https://www.precis

ely.com/de/product/data-integrity/precisely-data-integrity-suite/) um eine neue

Generation von KI-Agenten und einen kontextbezogenen Copilot bekannt gegeben,

die Unternehmen weltweit autonome und dennoch vollständig kontrollierte

Datenintegrität bieten sollen. Diese Innovationen wurden für den Einsatz in

komplexen Hybrid- und Multi-Cloud-Umgebungen entwickelt und ermöglichen es

Unternehmen, Daten durch die Automatisierung und Optimierung von

Datenmanagementprozessen ohne ständige menschliche Eingriffe genau, konsistent

und kontextbezogen zu halten.







vertrauenswürdigen Daten arbeitet und die Nutzer die vollständige Kontrolle über

ihre Anwendung behalten", so Chris Hall, Chief Product Officer bei Precisely.

"Wir entwickeln KI-Agenten und einen Copilot, um unseren Kunden dabei zu helfen,

mit weniger Aufwand und Kosten ein Ökosystem vertrauenswürdiger Daten

aufzubauen. Wir kombinieren Autonomie mit Sicherheitsvorkehrungen, Transparenz

und Flexibilität, um unseren Kunden das Vertrauen zu geben, schneller innovativ

zu sein, da sie wissen, dass ihre Datenintegritätsprozesse kontinuierlich und

intelligent im Hintergrund arbeiten."



Autonome Funktionen mit Unternehmensrichtlinien



KI-Agenten für die Precisely Data Integrity Suite automatisieren proaktiv

kritische Aspekte der Datenintegrität und richten sich dabei nach den

Sicherheits-, Compliance- und betrieblichen Prioritäten jedes Unternehmens. Sie

agieren autonom - innerhalb der vom Kunden festgelegten Parameter - und stellen

sicher, dass jede Aktion nachvollziehbar und rückverfolgbar ist. Mit der

Einführung weiterer Agenten werden die Koordination und die nahtlose Interaktion

zwischen ihren Funktionen ihre Wirkung noch verstärken, sodass vertrauenswürdige

Daten in großem Umfang bereitgestellt werden können und neue Möglichkeiten für

eine schnellere und sicherere Entscheidungsfindung eröffnet werden.



Die erste Generation von Agenten wird sich auf die grundlegenden Anforderungen

an die Datenintegrität konzentrieren:



- Integration Agent - Orchestrierung und Überwachung von Datenpipelines über

verschiedene Systeme hinweg, vom Mainframe bis zur Cloud, beginnend mit einem

automatisierten Replikationsempfehlungssystem zur Beschleunigung der Seite 1 von 3 Seite 2 ►





