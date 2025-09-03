Precisely stellt KI-Agenten und Copilot für Data Integrity Suite vor
Burlington, Mass. (ots/PRNewswire) - Dies ermöglicht die Förderung der autonomen
Datenintegrität mit Richtlinien für Erklärbarkeit, menschliche Aufsicht und
Wahlmöglichkeiten.
Precisely
(https://www.precisely.com/de?utm_source=Referral&utm_medium=Press-Release) ,
einer der weltweit führenden Anbieter von Datenintegrität, hat heute seine
Strategie zur Erweiterung der Precisely Data Integrity Suite (https://www.precis
ely.com/de/product/data-integrity/precisely-data-integrity-suite/) um eine neue
Generation von KI-Agenten und einen kontextbezogenen Copilot bekannt gegeben,
die Unternehmen weltweit autonome und dennoch vollständig kontrollierte
Datenintegrität bieten sollen. Diese Innovationen wurden für den Einsatz in
komplexen Hybrid- und Multi-Cloud-Umgebungen entwickelt und ermöglichen es
Unternehmen, Daten durch die Automatisierung und Optimierung von
Datenmanagementprozessen ohne ständige menschliche Eingriffe genau, konsistent
und kontextbezogen zu halten.
"KI kann ihr Potenzial nur dann voll ausschöpfen, wenn sie mit
vertrauenswürdigen Daten arbeitet und die Nutzer die vollständige Kontrolle über
ihre Anwendung behalten", so Chris Hall, Chief Product Officer bei Precisely.
"Wir entwickeln KI-Agenten und einen Copilot, um unseren Kunden dabei zu helfen,
mit weniger Aufwand und Kosten ein Ökosystem vertrauenswürdiger Daten
aufzubauen. Wir kombinieren Autonomie mit Sicherheitsvorkehrungen, Transparenz
und Flexibilität, um unseren Kunden das Vertrauen zu geben, schneller innovativ
zu sein, da sie wissen, dass ihre Datenintegritätsprozesse kontinuierlich und
intelligent im Hintergrund arbeiten."
Autonome Funktionen mit Unternehmensrichtlinien
KI-Agenten für die Precisely Data Integrity Suite automatisieren proaktiv
kritische Aspekte der Datenintegrität und richten sich dabei nach den
Sicherheits-, Compliance- und betrieblichen Prioritäten jedes Unternehmens. Sie
agieren autonom - innerhalb der vom Kunden festgelegten Parameter - und stellen
sicher, dass jede Aktion nachvollziehbar und rückverfolgbar ist. Mit der
Einführung weiterer Agenten werden die Koordination und die nahtlose Interaktion
zwischen ihren Funktionen ihre Wirkung noch verstärken, sodass vertrauenswürdige
Daten in großem Umfang bereitgestellt werden können und neue Möglichkeiten für
eine schnellere und sicherere Entscheidungsfindung eröffnet werden.
Die erste Generation von Agenten wird sich auf die grundlegenden Anforderungen
an die Datenintegrität konzentrieren:
- Integration Agent - Orchestrierung und Überwachung von Datenpipelines über
verschiedene Systeme hinweg, vom Mainframe bis zur Cloud, beginnend mit einem
automatisierten Replikationsempfehlungssystem zur Beschleunigung der
