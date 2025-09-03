    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    93 Aufrufe 93 0 Kommentare 0 Kommentare

    Precisely stellt KI-Agenten und Copilot für Data Integrity Suite vor

    Burlington, Mass. (ots/PRNewswire) - Dies ermöglicht die Förderung der autonomen
    Datenintegrität mit Richtlinien für Erklärbarkeit, menschliche Aufsicht und
    Wahlmöglichkeiten.

    Precisely
    (https://www.precisely.com/de?utm_source=Referral&utm_medium=Press-Release) ,
    einer der weltweit führenden Anbieter von Datenintegrität, hat heute seine
    Strategie zur Erweiterung der Precisely Data Integrity Suite (https://www.precis
    ely.com/de/product/data-integrity/precisely-data-integrity-suite/) um eine neue
    Generation von KI-Agenten und einen kontextbezogenen Copilot bekannt gegeben,
    die Unternehmen weltweit autonome und dennoch vollständig kontrollierte
    Datenintegrität bieten sollen. Diese Innovationen wurden für den Einsatz in
    komplexen Hybrid- und Multi-Cloud-Umgebungen entwickelt und ermöglichen es
    Unternehmen, Daten durch die Automatisierung und Optimierung von
    Datenmanagementprozessen ohne ständige menschliche Eingriffe genau, konsistent
    und kontextbezogen zu halten.

    "KI kann ihr Potenzial nur dann voll ausschöpfen, wenn sie mit
    vertrauenswürdigen Daten arbeitet und die Nutzer die vollständige Kontrolle über
    ihre Anwendung behalten", so Chris Hall, Chief Product Officer bei Precisely.
    "Wir entwickeln KI-Agenten und einen Copilot, um unseren Kunden dabei zu helfen,
    mit weniger Aufwand und Kosten ein Ökosystem vertrauenswürdiger Daten
    aufzubauen. Wir kombinieren Autonomie mit Sicherheitsvorkehrungen, Transparenz
    und Flexibilität, um unseren Kunden das Vertrauen zu geben, schneller innovativ
    zu sein, da sie wissen, dass ihre Datenintegritätsprozesse kontinuierlich und
    intelligent im Hintergrund arbeiten."

    Autonome Funktionen mit Unternehmensrichtlinien

    KI-Agenten für die Precisely Data Integrity Suite automatisieren proaktiv
    kritische Aspekte der Datenintegrität und richten sich dabei nach den
    Sicherheits-, Compliance- und betrieblichen Prioritäten jedes Unternehmens. Sie
    agieren autonom - innerhalb der vom Kunden festgelegten Parameter - und stellen
    sicher, dass jede Aktion nachvollziehbar und rückverfolgbar ist. Mit der
    Einführung weiterer Agenten werden die Koordination und die nahtlose Interaktion
    zwischen ihren Funktionen ihre Wirkung noch verstärken, sodass vertrauenswürdige
    Daten in großem Umfang bereitgestellt werden können und neue Möglichkeiten für
    eine schnellere und sicherere Entscheidungsfindung eröffnet werden.

    Die erste Generation von Agenten wird sich auf die grundlegenden Anforderungen
    an die Datenintegrität konzentrieren:

    - Integration Agent - Orchestrierung und Überwachung von Datenpipelines über
    verschiedene Systeme hinweg, vom Mainframe bis zur Cloud, beginnend mit einem
    automatisierten Replikationsempfehlungssystem zur Beschleunigung der
    Seite 1 von 3 




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Precisely stellt KI-Agenten und Copilot für Data Integrity Suite vor Dies ermöglicht die Förderung der autonomen Datenintegrität mit Richtlinien für Erklärbarkeit, menschliche Aufsicht und Wahlmöglichkeiten. Precisely (https://www.precisely.com/de?utm_source=Referral&utm_medium=Press-Release) , einer der weltweit …