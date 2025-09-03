    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    PATRICK MAHOMES WIRD TEIL DER HUBLOT-ELITE

    Nyon, Schweiz (ots/PRNewswire) - MIT DER ERNENNUNG VON PATRICK MAHOMES ZUM
    MARKENBOTSCHAFTER BRINGT HUBLOT DIE REKORD-PERFORMANCE DES NFL-SUPERSTARS IN DIE
    WELT DER HAUTE HORLOGERIE

    Die Schweizer Luxusuhrenmarke Hublot, bekannt für ihre kühnen Designs und ihre
    unvergleichliche Handwerkskunst, hat Patrick Mahomes, dreimaliger
    Super-Bowl-Champion und Quarterback der Kansas City Chiefs, als neuen
    Markenbotschafter gewonnen. Als eine der herausragendsten und dynamischsten
    Persönlichkeiten im modernen Sport verkörpert Mahomes den Geist der Innovation
    und Exzellenz, den auch Hublot mit seinen Uhren und Partnerschaften zelebriert.

    " Diese Partnerschaft ist mir eine Ehre - Hublot ist eine Marke, die weiß, wie
    wertvoll Zuverlässigkeit, Präzision und Leistung sind", so Patrick Mahomes .
    "Teil eines Vermächtnisses zu sein, das Zeit und Stil in Einklang bringt,
    erfüllt mich mit tiefem Stolz."

    Ein Gamechanger in der Welt des Sports

    Mahomes ist bekannt für seine außergewöhnlichen athletischen Leistungen und
    seine enorme Belastbarkeit. Er hat mehrfach Rekorde gebrochen, sein Team zu
    historischen Siegen geführt und kann sich unter anderem drei
    Super-Bowl-Meisterschaften und zwei Auszeichnungen als NFL-MVP auf die Fahne
    schreiben. Sein innovativer Spielstil und seine Führungsqualitäten auf dem
    Spielfeld und darüber hinaus haben die Position des Quarterbacks neu geprägt und
    Mahomes zu einem echten Gamechanger in der Welt des Sports gemacht.

    Ähnlich wie Hublot definiert auch Patrick Mahomes Präzision und Leistung neu:
    Mit jedem Wurf, bei jedem Spiel und in jeder Saison fordert er die Normen heraus
    und verschiebt die Grenzen. Er ist der einzige Quarterback in der Geschichte,
    der sowohl im College-Football als auch in der NFL in einer einzigen Saison mehr
    als 5.000 Yards geworfen hat.

    Er erreichte die Marke von 300 Touchdown-Pässen schneller als jeder andere
    Quarterback in der Geschichte der Liga, hält den Rekord für die meisten Yards in
    einer einzigen NFL-Saison und ist der jüngste Quarterback, der bei vier

    Super Bowls angetreten ist. Mit bereits drei Super-Bowl-Titeln und zwei
    MVP-Ehrungen seiner Liga ist Mahomes nicht nur ein herausragender Spieler,
    sondern einer, der das Spiel verändert. Sein unermüdliches Streben nach
    Exzellenz deckt sich perfekt mit dem Engagement für Leistung, Kultur und Stil,
    das Hublot auszeichnet. Patrick Mahomes steht für

    Leidenschaft und Einzigartigkeit - für eine seltene Kombination aus Talent,
    Vision und unermüdlichem Ehrgeiz, die ihn zu einem der faszinierendsten Sportler
    seiner Generation macht. Über seine sportlichen Erfolge hinaus empfindet er eine
