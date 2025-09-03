PATRICK MAHOMES WIRD TEIL DER HUBLOT-ELITE

Nyon, Schweiz (ots/PRNewswire) - MIT DER ERNENNUNG VON PATRICK MAHOMES ZUM

MARKENBOTSCHAFTER BRINGT HUBLOT DIE REKORD-PERFORMANCE DES NFL-SUPERSTARS IN DIE

WELT DER HAUTE HORLOGERIE



Die Schweizer Luxusuhrenmarke Hublot, bekannt für ihre kühnen Designs und ihre

unvergleichliche Handwerkskunst, hat Patrick Mahomes, dreimaliger

Super-Bowl-Champion und Quarterback der Kansas City Chiefs, als neuen

Markenbotschafter gewonnen. Als eine der herausragendsten und dynamischsten

Persönlichkeiten im modernen Sport verkörpert Mahomes den Geist der Innovation

und Exzellenz, den auch Hublot mit seinen Uhren und Partnerschaften zelebriert.





" Diese Partnerschaft ist mir eine Ehre - Hublot ist eine Marke, die weiß, wiewertvoll Zuverlässigkeit, Präzision und Leistung sind", so Patrick Mahomes ."Teil eines Vermächtnisses zu sein, das Zeit und Stil in Einklang bringt,erfüllt mich mit tiefem Stolz."Ein Gamechanger in der Welt des SportsMahomes ist bekannt für seine außergewöhnlichen athletischen Leistungen undseine enorme Belastbarkeit. Er hat mehrfach Rekorde gebrochen, sein Team zuhistorischen Siegen geführt und kann sich unter anderem dreiSuper-Bowl-Meisterschaften und zwei Auszeichnungen als NFL-MVP auf die Fahneschreiben. Sein innovativer Spielstil und seine Führungsqualitäten auf demSpielfeld und darüber hinaus haben die Position des Quarterbacks neu geprägt undMahomes zu einem echten Gamechanger in der Welt des Sports gemacht.Ähnlich wie Hublot definiert auch Patrick Mahomes Präzision und Leistung neu:Mit jedem Wurf, bei jedem Spiel und in jeder Saison fordert er die Normen herausund verschiebt die Grenzen. Er ist der einzige Quarterback in der Geschichte,der sowohl im College-Football als auch in der NFL in einer einzigen Saison mehrals 5.000 Yards geworfen hat.Er erreichte die Marke von 300 Touchdown-Pässen schneller als jeder andereQuarterback in der Geschichte der Liga, hält den Rekord für die meisten Yards ineiner einzigen NFL-Saison und ist der jüngste Quarterback, der bei vierSuper Bowls angetreten ist. Mit bereits drei Super-Bowl-Titeln und zweiMVP-Ehrungen seiner Liga ist Mahomes nicht nur ein herausragender Spieler,sondern einer, der das Spiel verändert. Sein unermüdliches Streben nachExzellenz deckt sich perfekt mit dem Engagement für Leistung, Kultur und Stil,das Hublot auszeichnet. Patrick Mahomes steht fürLeidenschaft und Einzigartigkeit - für eine seltene Kombination aus Talent,Vision und unermüdlichem Ehrgeiz, die ihn zu einem der faszinierendsten Sportlerseiner Generation macht. Über seine sportlichen Erfolge hinaus empfindet er eine