PATRICK MAHOMES WIRD TEIL DER HUBLOT-ELITE
Nyon, Schweiz (ots/PRNewswire) - MIT DER ERNENNUNG VON PATRICK MAHOMES ZUM
MARKENBOTSCHAFTER BRINGT HUBLOT DIE REKORD-PERFORMANCE DES NFL-SUPERSTARS IN DIE
WELT DER HAUTE HORLOGERIE
Die Schweizer Luxusuhrenmarke Hublot, bekannt für ihre kühnen Designs und ihre
unvergleichliche Handwerkskunst, hat Patrick Mahomes, dreimaliger
Super-Bowl-Champion und Quarterback der Kansas City Chiefs, als neuen
Markenbotschafter gewonnen. Als eine der herausragendsten und dynamischsten
Persönlichkeiten im modernen Sport verkörpert Mahomes den Geist der Innovation
und Exzellenz, den auch Hublot mit seinen Uhren und Partnerschaften zelebriert.
" Diese Partnerschaft ist mir eine Ehre - Hublot ist eine Marke, die weiß, wie
wertvoll Zuverlässigkeit, Präzision und Leistung sind", so Patrick Mahomes .
"Teil eines Vermächtnisses zu sein, das Zeit und Stil in Einklang bringt,
erfüllt mich mit tiefem Stolz."
Ein Gamechanger in der Welt des Sports
Mahomes ist bekannt für seine außergewöhnlichen athletischen Leistungen und
seine enorme Belastbarkeit. Er hat mehrfach Rekorde gebrochen, sein Team zu
historischen Siegen geführt und kann sich unter anderem drei
Super-Bowl-Meisterschaften und zwei Auszeichnungen als NFL-MVP auf die Fahne
schreiben. Sein innovativer Spielstil und seine Führungsqualitäten auf dem
Spielfeld und darüber hinaus haben die Position des Quarterbacks neu geprägt und
Mahomes zu einem echten Gamechanger in der Welt des Sports gemacht.
Ähnlich wie Hublot definiert auch Patrick Mahomes Präzision und Leistung neu:
Mit jedem Wurf, bei jedem Spiel und in jeder Saison fordert er die Normen heraus
und verschiebt die Grenzen. Er ist der einzige Quarterback in der Geschichte,
der sowohl im College-Football als auch in der NFL in einer einzigen Saison mehr
als 5.000 Yards geworfen hat.
Er erreichte die Marke von 300 Touchdown-Pässen schneller als jeder andere
Quarterback in der Geschichte der Liga, hält den Rekord für die meisten Yards in
einer einzigen NFL-Saison und ist der jüngste Quarterback, der bei vier
Super Bowls angetreten ist. Mit bereits drei Super-Bowl-Titeln und zwei
MVP-Ehrungen seiner Liga ist Mahomes nicht nur ein herausragender Spieler,
sondern einer, der das Spiel verändert. Sein unermüdliches Streben nach
Exzellenz deckt sich perfekt mit dem Engagement für Leistung, Kultur und Stil,
das Hublot auszeichnet. Patrick Mahomes steht für
Leidenschaft und Einzigartigkeit - für eine seltene Kombination aus Talent,
Vision und unermüdlichem Ehrgeiz, die ihn zu einem der faszinierendsten Sportler
seiner Generation macht. Über seine sportlichen Erfolge hinaus empfindet er eine
