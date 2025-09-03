Norsemont meldet Abschluss der letzten Tranche der Privatplatzierung unter Beteiligung des strategischen Investors Paul Matysek

Pressemitteilung – Vancouver, British Columbia, 3. September 2025 / IRW-Press / Norsemont Mining Inc. (CSE: NOM, OTC: NRRSF, FWB: LXZ1) („NOM“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass Paul Matysek an einer zusätzlichen Finanzierungsrunde teilgenommen hat, die erstmals am 1. August 2025 angekündigt wurde. Das Unternehmen hat nun die letzte Tranche einer nicht vermittelten Privatplatzierung abgeschlossen, die aus 1.000.000 Einheiten des Unternehmens zu 0,60 CAD pro Einheit bestand, was einem Bruttoerlös von 600.000 CAD entspricht (das „Angebot“). Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie und einem halben Warrant. Jeder Warrant berechtigt den Inhaber zum Erwerb einer Stammaktie zu einem Preis von 0,75 CAD pro Stammaktie für einen Zeitraum von zwei Jahren ab dem Abschlussdatum (die „Warrants“). Bis heute hat das Unternehmen im Rahmen des Angebots einen Bruttoerlös von insgesamt 6.079.199,40 $ erzielt.

Für den Fall, dass der Schlusskurs der Stammaktien des Unternehmens an der Börse während eines Zeitraums von 10 aufeinanderfolgenden Handelstagen nach Ablauf von vier Monaten und einem Tag nach Abschluss des Angebots mindestens 1,25 CAD pro Stammaktie beträgt, kann das Unternehmen das Ablaufdatum der Warrants vorverlegen, indem es die Inhaber davon in Kenntnis setzt (durch Veröffentlichung einer Pressemitteilung, in der die Vorverlegung des Ablaufdatums der Warrants bekanntgegeben wird), und in diesem Fall verfallen die Warrants am zehnten (10.) Geschäftstag nach dem Datum dieser Mitteilung. Für kanadische Anleger gilt eine Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab Ausgabe der Einheiten. Für US-Anleger gelten zusätzlich Haltefristen gemäß den geltenden US-amerikanischen Wertpapiergesetzen und dem „Blue Sky“-Recht.

Der Erlös aus dem Angebot wird voraussichtlich für ein Phase-3-Bohrprogramm auf dem Gold-Silber-Kupfer-Projekt Choquelimpie in Nord-Chile verwendet. Die Mittel werden u.a. für Bohrungen, die auf die Kupfer-Porphyr-Zone, hochgradige Goldzonen, Oxid-/laugbare Goldzonen und die Metallurgie verwendet sowie als allgemeines Working Capital.

Die Angebote unterliegen der Einhaltung der CSE-Richtlinien.

„Der Abschluss unserer jüngsten Finanzierung im Wert von über 6 Millionen $ mit Unterstützung von strategischen Branchenführern wie Rob McEwen, Crescat Capital, Dr. Quinton Hennigh, Larry Lepard und nun auch dem Bergbauunternehmer Paul Matysek sind eine eindrucksvolle Bestätigung unserer Vision und des erheblichen Potenzials von Choquelimpie. Mit dieser Unterstützung ist Norsemont gut positioniert, um die Bohrungen, die Metallurgie und die technische Planung voranzutreiben und ein Produktionsszenario zu entwickeln, das für alle Beteiligten einen erheblichen Mehrwert erschließen kann“, so Marc Levy, CEO von Norsemont.