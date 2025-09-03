Euro erholt sich teilweise von Vortagsverlusten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Mittwoch teilweise von dem Kursrutsch am Vortag erholt. Zuletzt wurde die Gemeinschaftswährung zu 1,1666 US-Dollar gehandelt. Am Morgen hatte der Euro nur knapp über 1,16 Dollar notiert. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1653 (Dienstag: 1,1646) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8581 (0,8587) Euro.

Der Euro profitierte von US-Arbeitsmarktdaten. So ist Zahl der offenen Stellen im Juli auf den niedrigste Stand seit September 2024 gesunken. Mit großer Spannung wird jetzt der am Freitag anstehende monatliche US-Arbeitsmarktbericht für den Monat August erwartet. Der Juli-Bericht blieb weit hinter den Erwartungen zurück und vorherige Daten wurden deutlich nach unten revidiert. US-Präsident Donald Trump feuerte daraufhin die Chefin der zuständigen Statistikbehörde.