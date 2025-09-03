Rohstoffpreise Überblick
Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 03.09.2025
Edelmetalle wie Gold und Silber können heute zulegen. Am Rohölmarkt verlieren sowohl WTI-Öl als auch Brent-Öl und liegen im Minus.
Der Goldpreis liegt aktuell bei 3.564,64USD pro Feinunze und notiert damit +0,90 % im Plus. Auch der Silberpreis liegt bei 41,20USD pro Feinunze und verzeichnet ein Plus von +0,79 %.
Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:
Der Brent-Ölpreis liegt bei 67,52USD und verzeichnet ein Minus von -2,28 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 63,85USD und verzeichnet ein Minus von -2,70 %.
Industriemetalle & Co.
Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:
|Rohstoff
|Kurs
|Veränderung
|Palladium
|1.154,00USD
|+1,36 %
|Platin
|1.427,00USD
|+1,42 %
|Kupfer London Rolling
|9.964,19USD
|-0,43 %
|Aluminium
|2.620,33PKT
|+0,15 %
|Erdgas
|3,061USD
|+2,08 %
Rohstoff des Tages: Öl (WTI)
Mit einem Tages-Minus von -2,70 % gehört Öl (WTI) heute zu den größten Verlierern.
Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.
Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 03.09.25, 17:29 Uhr.