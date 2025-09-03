    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsGold RohstoffvorwärtsNachrichten zu Gold

    Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 03.09.2025

    Rohstoffpreise Überblick - Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 03.09.2025
    Edelmetalle wie Gold und Silber können heute zulegen. Am Rohölmarkt verlieren sowohl WTI-Öl als auch Brent-Öl und liegen im Minus.

    Der Goldpreis liegt aktuell bei 3.564,64USD pro Feinunze und notiert damit +0,90 % im Plus. Auch der Silberpreis liegt bei 41,20USD pro Feinunze und verzeichnet ein Plus von +0,79 %.

    Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:
    Der Brent-Ölpreis liegt bei 67,52USD und verzeichnet ein Minus von -2,28 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 63,85USD und verzeichnet ein Minus von -2,70 %.

    Industriemetalle & Co.

    Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

    Rohstoff Kurs Veränderung
    Palladium 1.154,00USD +1,36 %
    Platin 1.427,00USD +1,42 %
    Kupfer London Rolling 9.964,19USD -0,43 %
    Aluminium 2.620,33PKT +0,15 %
    Erdgas 3,061USD +2,08 %

    Rohstoff des Tages: Öl (WTI)

    Mit einem Tages-Minus von -2,70 % gehört Öl (WTI) heute zu den größten Verlierern.

    Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.
    Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 03.09.25, 17:29 Uhr.



    Verfasst von Markt Bote
