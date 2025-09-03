    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsTerminevorwärtsNachricht

    Termine am 4. September 2025

    • Broadcom und Ciena veröffentlichen Q3-Zahlen.
    • Verbraucherpreise in Schweden, Schweiz und Tschechien.
    • ADP Beschäftigungsänderung und ISM Services Index USA.

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 4. September 2025

    TERMINE UNTERNEHMEN
    USA: Broadcom, Q3-Zahlen
    USA: Ciena Corporation, Q3-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    08:00 SWE: Verbraucherpreise 8/25 (vorläufig)
    08:30 CHE: Verbraucherpreise 8/25
    09:00 CZS: Verbraucherpreise 8/25 (vorläufig)
    09:00 CHE: Arbeitslosenquote 8/25
    11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 7/25
    11:00 GRC: Arbeitslosenquorte Q2/25
    14:15 USA: ADP Beschäftigungsänderung 8/25
    14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
    14:30 USA: Handelsbilanz 7/25
    15:45 USA: S&P Global PMI Dienste 8/25 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM Services Index 8/25
    17:00 USA: EIA Ölbericht (Woche)

    SONSTIGE TERMINE
    09:00 DEU: Zweiter Tag der «Handelsblatt»-Bankentagung, Frankfurt/M. U.a. mit UniCredit-Chef Andrea Orcel

    09:00 DEU: Düsseldorfer Immobilien-Dialog 2025
    U.a. mit Prof. Dr. Jens Südekum, persönlicher Beauftragter des Bundesfinanzministers für gesamtwirtschaftliche Entwicklung.

    CAN: Konferenz der Parlamentspräsidentinnen und -präsidenten der G7 (G7-PPK) °

