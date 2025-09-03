AliveDx gibt die Einreichung eines 510(k)-Antrags bei der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) für seinen MosaiQ AiPlex Vasculitis (VAS)-Assay bekannt.

Der MosaiQ AiPlex VAS-Multiplex-Assay wurde entwickelt, um die Untersuchung von Anti-MPO, Anti-PR-3 und Anti-GBM für ANCA-assoziierte Vaskulitiden (Anti-neutrophile zytoplasmatische Antikörper) und Anti-GBM (Goodpasture-Syndrom) zu verbessern und die Zeit bis zum Vorliegen der Ergebnisse zu verkürzen, um die Diagnose von Autoimmunvaskulitis zu unterstützen. Der Assay ist für die Verwendung mit dem kürzlich von der FDA gelisteten, von der Klasse II 510(k) ausgenommenen, zugelassenen MosaiQ-Gerät vorgesehen. Der entsprechende Assay ist seit Juli 2025 in Ländern mit IVDR-CE-Kennzeichnung im Handel erhältlich, nachdem die IVDR-Zertifizierung erhalten wurde.

EYSINS, Schweiz, 3. September 2025 /PRNewswire/ -- AliveDx, das globale In-vitro -Diagnostikunternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat, die Patientenversorgung zu revolutionieren, gibt heute bekannt, dass es bei der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) einen Antrag auf Marktzulassung (510(k)) für den MosaiQ AiPlex Vaskulitis (VAS)-Assay* eingereicht hat.

MosaiQ AiPlex VAS-Multiplex-Assay*: Schnell, einfach, umfassend

Der MosaiQ AiPlex VAS-Multiplex-Assay dient zum gleichzeitigen Nachweis von drei Autoantikörpermarkern – MPO, PR3 und GBM – unter Verwendung von nur 10 µl Patientenserum. Der Assay wird auf dem MosaiQ-Gerät durchgeführt und liefert einen einzigen Ergebnisbericht, der alle drei Marker abdeckt.

Diese Marker sind in den ACR/EULAR-Klassifizierungskriterien für ANCA-assoziierte Vaskulitiden von 2022[1]-[3] und in den KDIGO-Leitlinien für die klinische Praxis zur Behandlung von glomerulären Erkrankungen von 2021[4] beschrieben.

„Die Einreichung der 510(k)-Vorabmeldung bei der FDA für unseren MosaiQ AiPlex VAS-Microarray ist ein wichtiger Schritt zur Förderung innovativer Diagnoselösungen für Ärzte und Patienten in den USA", sagte Manuel O. Méndez, CEO von AliveDx. „Weltweit treiben AliveDx und unsere Partner unser Ziel voran, Lösungen anzubieten, die einen größeren klinischen und wirtschaftlichen Wert bieten, mit dem letztendlichen Ziel, die Behandlungsergebnisse für Patienten zu verbessern."

Die Vorabmeldung folgt auf die jüngsten Erfolge von AliveDx, das in den letzten 12 Monaten weltweit über 90 IVD-Produkte auf den Markt gebracht hat, darunter Assays, die umfassende diagnostische Erkenntnisse für Zöliakie, Bindegewebserkrankungen und Vaskulitis liefern. Dieses umfangreiche Angebot wird wichtige Erkenntnisse liefern, die es Ärzten ermöglichen, die Bedürfnisse ihrer Patienten besser zu unterstützen.