    EU-Kommission möchte halbe Milliarde Euro für Grönland

    Für Sie zusammengefasst
    • EU-Kommission plant 500 Mio. Euro für Grönland.
    • Grönland als strategischer Vorposten für Europa.
    • Reaktion auf Trump und geopolitischen Einfluss.

    BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die EU-Kommission möchte das von US-Präsident Donald Trump beanspruchte Grönland stärker unterstützen. Um die Partnerschaft zwischen der EU und Grönland in den Bereichen kritische Rohstoffe, Energie und digitale Integration zu verankern, sollen nach Willen der Brüsseler Behörde mehr als 500 Millionen Euro aus dem nächsten mehrjährigen Etat an das autonome Gebiet im Nordatlantik fließen, sagte EU-Kommissar Michael McGrath. Das sind mehr als doppelt so viel wie bislang.

    EU-Kommissar: Grönland wichtiger Vorposten Europas

    Insgesamt seien Grönland sowie etwa die Überseegebiete Frankreichs und der Niederlande wichtige Vorposten Europas, so der EU-Kommissar für Justiz und Rechtsstaatlichkeit weiter. Grönland verankere die EU in der Arktis. "Aufgrund seiner Geschichte, seiner Ressourcen und seiner geostrategischen Bedeutung nimmt es einen besonderen Platz ein."

    Der Vorstoß dürfte auch eine Reaktion auf den geopolitischen Konflikt um Einfluss auf der arktischen Insel sein. Trump sprach in den vergangenen Monaten immer wieder davon, die Kontrolle über das weitgehend autonome, aber zum Königreich Dänemark zählende Grönland übernehmen zu wollen./rdz/DP/jha






    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
