    Gemischte Börsen: DAX schwächelt, S&P 500 und Tech-Aktien im Fokus

    Die internationalen Börsen präsentieren sich heute uneinheitlich: Während der DAX leicht verliert, kann der MDAX zulegen. Besonders der TecDAX steht unter Druck, während der S&P 500 von positiven Entwicklungen profitiert.

    Entwicklung der Indizes

    Am heutigen Handelstag zeigen die großen Aktienindizes ein gemischtes Bild. Der deutsche Leitindex DAX notiert bei 23.579,26 Punkten und verzeichnet ein leichtes Minus von 0,16%. Der MDAX hingegen kann sich leicht im Plus behaupten und steht bei 29.698,39 Punkten, was einem Anstieg von 0,04% entspricht. Der SDAX folgt dem negativen Trend des DAX und verliert 0,22%, womit er bei 16.490,86 Punkten liegt. Besonders stark unter Druck steht der TecDAX, der mit einem Minus von 1,15% auf 3.609,03 Punkte fällt. Auch auf der anderen Seite des Atlantiks zeigen sich die Märkte uneinheitlich. Der Dow Jones Industrial Average sinkt um 0,34% und notiert bei 45.125,68 Punkten. Im Gegensatz dazu kann der S&P 500 zulegen und steigt um 0,32% auf 6.434,93 Punkte. Insgesamt zeigt sich ein durchwachsenes Bild an den internationalen Börsen, wobei insbesondere der Technologiesektor im TecDAX unter Druck steht, während der S&P 500 von einer positiven Entwicklung profitiert.

    DAX Topwerte

    Im DAX konnten adidas mit einem Plus von 4.39% und Zalando mit 4.00% die besten Ergebnisse erzielen. Siemens Energy folgte mit einem Anstieg von 2.16%.

    DAX Flopwerte

    Auf der anderen Seite verzeichnete Heidelberg Materials einen Rückgang von -2.19%, während Continental mit -2.48% und Infineon Technologies mit -5.38% die größten Verluste hinnehmen mussten.

    MDAX Topwerte

    Im MDAX sticht Delivery Hero mit einem beeindruckenden Plus von 5.64% hervor. Bilfinger und HelloFresh konnten ebenfalls zulegen, mit Zuwächsen von 3.23% und 3.14%.

    MDAX Flopwerte

    Die Flopwerte im MDAX umfassen AUTO1 Group mit -2.90%, PUMA mit -3.46% und Redcare Pharmacy, die mit -3.63% ebenfalls deutliche Verluste verzeichnete.

    SDAX Topwerte

    Im SDAX führt PVA TePla mit einem bemerkenswerten Anstieg von 14.91%. Deutz und KSB Vz. folgen mit Zuwächsen von 4.20% und 2.42%.

    SDAX Flopwerte

    Die größten Verlierer im SDAX sind Kloeckner mit -3.22%, Formycon mit -3.33% und Schaeffler, die mit -6.50% die höchsten Verluste erlitten.

    TecDAX Topwerte

    Im TecDAX konnte SMA Solar Technology mit 2.01% die besten Werte erzielen, gefolgt von Nordex mit 1.87% und IONOS Group mit 1.80%.

    TecDAX Flopwerte

    Die Flopwerte im TecDAX umfassen Elmos Semiconductor mit -1.79%, Formycon mit -3.33% und Infineon Technologies, die mit -5.38% ebenfalls stark verloren haben.

    Dow Jones Topwerte

    Im Dow Jones erreichte Apple einen Anstieg von 2.76%, während Sherwin-Williams und Travelers Companies mit 0.73% und 0.58% ebenfalls positive Werte aufwiesen.

    Dow Jones Flopwerte

    Die Flopwerte im Dow Jones sind American Express mit -1.73%, Chevron Corporation mit -2.11% und Boeing, die mit -2.43% ebenfalls Rückgänge verzeichnete.

    S&P 500 Topwerte

    Im S&P 500 sticht Alphabet Registered (C) mit einem Plus von 8.38% hervor, gefolgt von Alphabet mit 8.35% und Campbell Soup mit 4.88%.

    S&P 500 Flopwerte

    Die größten Verlierer im S&P 500 sind Halliburton mit -4.10%, APA Corporation mit -4.28% und ConocoPhillips, die mit -4.40% ebenfalls deutliche Verluste hinnehmen mussten.


