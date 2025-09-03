Bestellstart
Skoda Elroq 85x erweitert das Allradangebot der Baureihe (FOTO)
Weiterstadt (ots) - > Skoda Elroq 85x erstmals verfügbar (Elroq 85x 210 kW (286
PS): Stromverbrauch (kombiniert): 16,1 - 17,4 kWh/100 km; CO2-Emissionen
(kombiniert): 0 g/km; CO2-Klasse: A)
> Vollelektrisches Kompaktmodell auch als Sportline-Variante mit Allradantrieb
im Angebot (Elroq 85x Sportline 210 kW (286 PS): Stromverbrauch (kombiniert):
16,5 - 17,4 kWh/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 0 g/km; CO2-Klasse: A)
PS): Stromverbrauch (kombiniert): 16,1 - 17,4 kWh/100 km; CO2-Emissionen
(kombiniert): 0 g/km; CO2-Klasse: A)
> Vollelektrisches Kompaktmodell auch als Sportline-Variante mit Allradantrieb
im Angebot (Elroq 85x Sportline 210 kW (286 PS): Stromverbrauch (kombiniert):
16,5 - 17,4 kWh/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 0 g/km; CO2-Klasse: A)
> Wieder verfügbar: Skoda Enyaq 85x und Enyaq Coupé 85x (Skoda Enyaq 85x 210 kW
(286 PS): Stromverbrauch (kombiniert): 16,0 - 17,0 kWh/100 km; CO2-Emissionen
(kombiniert): 0 g/km; CO2-Klasse: A; Skoda Enyaq Coupé 85x 210 kW (286 PS):
Stromverbrauch (kombiniert): 15,7 - 16,6 kWh/100 km; CO2-Emissionen
(kombiniert): 0 g/km; CO2-Klasse: A
> Bestnoten für den Skoda Enyaq 85x und Skoda Elroq im ADAC-Test
Mit dem Elroq 85x ist ab sofort eine weitere Allradvariante bestellbar, mit der
die Angebotspalette des Kompaktmodells noch attraktiver wird. Als Option ist der
Elroq 85x auch als besonders dynamische Sportline-Version verfügbar. Der
Allradantrieb wird über einen zweiten Elektromotor an der Vorderachse ermöglicht
- für noch mehr Sicherheit unter allen Witterungsbedingungen. Wieder im Angebot
sind Skoda Enyaq 85x und Skoda Enyaq Coupé 85x. Im ADAC-Test (https://www.adac.d
e/rund-ums-fahrzeug/autokatalog/marken-modelle/skoda/skoda-enyaq/) sichert sich
der Skoda Enyaq 85x die Topplatzierung aller Elektrofahrzeuge in der
'Mittelklasse'. Auch der Skoda Elroq belegt den ersten Platz (https://www.adac.d
e/rund-ums-fahrzeug/autokatalog/marken-modelle/skoda/skoda-elroq/) in seiner
Kategorie beim ADAC.
Der kompakte Skoda Elroq ist ein wichtiger Baustein in der
Elektrifizierungsstrategie von Skoda. Der erstmals verfügbare Elroq 85x bietet
einen zweiten Motor an der Vorderachse und damit Allradantrieb. Diese neue
Allradvariante im Angebot steigert die Attraktivität der Elroq-Modellpalette
zusätzlich. Mit der Systemleistung von 210 kW/286 PS1 beschleunigt der Skoda
Elroq 85x in 6,6 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Die 77-kWh-Batterie (netto)
ermöglicht bis zu 540 Kilometer Reichweite (nach WLTP), am DC-Schnellader kann
mit einer Ladeleistung von bis zu 175 kW geladen werden. Dann lässt sich der
Hochvoltspeicher in 28 Minuten von 10 auf 80 Prozent füllen.
Der Skoda Elroq 85x bietet bereits serienmäßig beheizbare Vordersitze, ein
beheizbares Lenkrad, Parksensoren vorn und hinten sowie ein Navigationssystem
und Infotainment Online.
Der dynamische Auftritt des Elroq wird in der Sportline-Variante besonders
betont. Diese ist zu erkennen am Sportstoßfänger und den Seitenschwellern in
