Skoda Elroq 85x erweitert das Allradangebot der Baureihe (FOTO)

Weiterstadt (ots) - > Skoda Elroq 85x erstmals verfügbar (Elroq 85x 210 kW (286

PS): Stromverbrauch (kombiniert): 16,1 - 17,4 kWh/100 km; CO2-Emissionen

(kombiniert): 0 g/km; CO2-Klasse: A)



> Vollelektrisches Kompaktmodell auch als Sportline-Variante mit Allradantrieb

im Angebot (Elroq 85x Sportline 210 kW (286 PS): Stromverbrauch (kombiniert):

16,5 - 17,4 kWh/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 0 g/km; CO2-Klasse: A)





> Wieder verfügbar: Skoda Enyaq 85x und Enyaq Coupé 85x (Skoda Enyaq 85x 210 kW(286 PS): Stromverbrauch (kombiniert): 16,0 - 17,0 kWh/100 km; CO2-Emissionen(kombiniert): 0 g/km; CO2-Klasse: A; Skoda Enyaq Coupé 85x 210 kW (286 PS):Stromverbrauch (kombiniert): 15,7 - 16,6 kWh/100 km; CO2-Emissionen(kombiniert): 0 g/km; CO2-Klasse: A> Bestnoten für den Skoda Enyaq 85x und Skoda Elroq im ADAC-TestMit dem Elroq 85x ist ab sofort eine weitere Allradvariante bestellbar, mit derdie Angebotspalette des Kompaktmodells noch attraktiver wird. Als Option ist derElroq 85x auch als besonders dynamische Sportline-Version verfügbar. DerAllradantrieb wird über einen zweiten Elektromotor an der Vorderachse ermöglicht- für noch mehr Sicherheit unter allen Witterungsbedingungen. Wieder im Angebotsind Skoda Enyaq 85x und Skoda Enyaq Coupé 85x. Im ADAC-Test (https://www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/autokatalog/marken-modelle/skoda/skoda-enyaq/) sichert sichder Skoda Enyaq 85x die Topplatzierung aller Elektrofahrzeuge in der'Mittelklasse'. Auch der Skoda Elroq belegt den ersten Platz (https://www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/autokatalog/marken-modelle/skoda/skoda-elroq/) in seinerKategorie beim ADAC.Der kompakte Skoda Elroq ist ein wichtiger Baustein in derElektrifizierungsstrategie von Skoda. Der erstmals verfügbare Elroq 85x bieteteinen zweiten Motor an der Vorderachse und damit Allradantrieb. Diese neueAllradvariante im Angebot steigert die Attraktivität der Elroq-Modellpalettezusätzlich. Mit der Systemleistung von 210 kW/286 PS1 beschleunigt der SkodaElroq 85x in 6,6 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Die 77-kWh-Batterie (netto)ermöglicht bis zu 540 Kilometer Reichweite (nach WLTP), am DC-Schnellader kannmit einer Ladeleistung von bis zu 175 kW geladen werden. Dann lässt sich derHochvoltspeicher in 28 Minuten von 10 auf 80 Prozent füllen.Der Skoda Elroq 85x bietet bereits serienmäßig beheizbare Vordersitze, einbeheizbares Lenkrad, Parksensoren vorn und hinten sowie ein Navigationssystemund Infotainment Online.Der dynamische Auftritt des Elroq wird in der Sportline-Variante besondersbetont. Diese ist zu erkennen am Sportstoßfänger und den Seitenschwellern in