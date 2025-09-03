Infineon Technologies - Aktie unter Druck -5,54 % - 03.09.2025

Mit einer Performance von -5,54 % musste die Infineon Technologies Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Infineon Technologies ist ein führender Halbleiterhersteller, spezialisiert auf Mikrocontroller, Leistungshalbleiter und Sicherheitslösungen. Das Unternehmen dominiert den Automobil- und Leistungselektronikmarkt. Hauptkonkurrenten sind STMicroelectronics und NXP. Infineons Stärke liegt in der Innovationskraft und Energieeffizienz.

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Infineon Technologies mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -1,28 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -8,14 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,20 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +5,78 % gewonnen.

Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um 0,00 % geändert.

Infineon Technologies Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -8,14 % 1 Monat -1,20 % 3 Monate -1,28 % 1 Jahr +2,03 %

Informationen zur Infineon Technologies Aktie

Es gibt 1 Mrd. Infineon Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 41,29 Mrd.EUR wert.

Die internationalen Börsen präsentieren sich heute uneinheitlich: Während der DAX leicht verliert, kann der MDAX zulegen. Besonders der TecDAX steht unter Druck, während der S&P 500 von positiven Entwicklungen profitiert.

Infineon Technologies Aktie jetzt kaufen?

Ob die Infineon Technologies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Infineon Technologies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.