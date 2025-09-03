    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    ROUNDUP/Trump fordert Hamas auf

    141 Aufrufe 141 0 Kommentare 0 Kommentare

    Lasst 20 Geiseln frei

    Für Sie zusammengefasst
    • Trump fordert Hamas zur sofortigen Geiselbefreiung auf.
    • 20 Geiseln sollen auf einmal freigelassen werden.
    • USA, Katar und Ägypten vermitteln zwischen den Parteien.

    WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat die islamistische Hamas im Gazastreifen aufgefordert, alle Geiseln auf einmal freizulassen. Der Republikaner schrieb auf der Plattform Truth Social: "Sagt Hamas, dass sie SOFORT alle 20 Geiseln freilassen soll (Nicht 2 oder 5 oder 7!), und die Situation wird sich schnell ändern. ES WIRD ENDEN!".

    Im Gazastreifen befinden sich nach israelischen Angaben noch 48 Geiseln, von denen 20 am Leben sein sollen. Die USA, Katar und Ägypten vermitteln bei den indirekten Verhandlungen zwischen Israel und der Hamas.

    Das Angehörigenforum der Geiseln reagierte auf Trumps Äußerungen: "Wir möchten höflich klarstellen: Dieser Alptraum kann für unsere Nation nicht vorbei sein, bis ALLE 48 Geiseln gefunden sind - die, die überlebten, und die, die in diesen 700 Tagen in der Hölle brutal ermordet wurden", hieß es in einer am Abend veröffentlichten Mitteilung. "Präsident Trump, halten Sie Ihr Versprechen ein, dass sie uns mehrfach gegeben haben - bringen Sie alle 48 Geiseln nach Hause und beenden Sie diesen Krieg."

    Auslöser des Gaza-Kriegs war das bislang schlimmste Massaker in der Geschichte Israels, das Terroristen der Hamas sowie anderer extremistischer Palästinenserorganisationen am 7. Oktober in Israel nahe der Grenze zum Gazastreifen verübt hatten. Auf israelischer Seite wurden dabei mehr als 1200 Menschen getötet und mehr als 250 weitere als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt./rin/DP/nas






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    ROUNDUP/Trump fordert Hamas auf Lasst 20 Geiseln frei US-Präsident Donald Trump hat die islamistische Hamas im Gazastreifen aufgefordert, alle Geiseln auf einmal freizulassen. Der Republikaner schrieb auf der Plattform Truth Social: "Sagt Hamas, dass sie SOFORT alle 20 Geiseln freilassen soll (Nicht 2 …