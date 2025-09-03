CEAT gibt den Startschuss für den nächsten großen Schritt in der Off-Highway-Mobilität - das Geschäft mit kompakten Baumaschinen der Marke CAMSO schließt sich dieser Reise an

Die Übernahme der Marke CAMSO durch CEAT ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zu einem führenden Global Player im margenstarken OHT-Segment. In den letzten zehn Jahren hat CEAT ein starkes Portfolio für die Landwirtschaft aufgebaut. Zusammen mit dem Fachwissen von CAMSO im Bereich der Raupen und Reifen für kompakte Baumaschinen und der Kapitalbeteiligung in der EU und in Nordamerika öffnen die kombinierten Stärken die Türen zu über 40 globalen OEMs und erstklassigen internationalen OHT-Vertriebshändlern und beschleunigen die Vision, ein weltweit führender Anbieter von Off-Highway-Mobilität zu werden. Michelin wird sich aus dem Geschäft mit kompakten Diagonalreifen und Bauketten zurückziehen.

COLOMBO, Sri Lanka, 3. September 2025 /PRNewswire/ -- CEAT Limited hat einen bedeutenden Fortschritt in seiner Wachstumsstrategie für Off-Highway-Reifen (OHT) gemacht, indem es offiziell den Geschäftsbereich CAMSO Construction Compact Line der Michelin Group übernommen hat, einschließlich des in Sri Lanka ansässigen Werks in Midigama und des Werks für Gussprodukte in Kotugoda. Mit dieser Transaktion erwirbt CEAT auch das weltweite Eigentum an der Marke CAMSO, die nach einer dreijährigen Lizenzierungsphase kategorieübergreifend dauerhaft zugewiesen wird.

CEAT kündigte außerdem eine Investition von US$171 Millionen in Sri Lanka über die nächsten drei Jahre an, die 1.483 Arbeitsplätze sichern und die Rolle des Landes als globales OHT-Drehkreuz stärken soll.

H.E. Santosh Jha, Hochkommissar von Indien in Sri Lanka, sagte: "Ich möchte CEAT Limited meine besten Wünsche für ihre Investition in Sri Lanka übermitteln. Indien war in den letzten Jahren die größte Quelle ausländischer Direktinvestitionen in Sri Lanka, und ich freue mich, dass dieser Trend anhält. Die Vertiefung der investitionsgestützten Partnerschaft zwischen den beiden Ländern wurde von der Führung beider Länder vorangetrieben. Sie unterstützt ihre Vision, eine Zukunft mit gemeinsamem Wohlstand für unsere Völker zu schaffen. Da der indische Privatsektor in Sri Lanka investiert, bin ich zuversichtlich, dass sich die Wirtschafts- und Handelsbeziehungen zwischen den beiden Ländern weiter festigen werden."

Arnab Banerjee, MD und CEO, CEAT Limited, sagte: "Die Integration von Kompaktmaschinen Baumaschinen und die Übernahme der Marke CAMSO ist ein entscheidender Schritt, um die langfristige Vision von CEAT voranzutreiben, ein bedeutender Akteur im Bereich der Mobilität abseits-der Straße zu werden. Wir sind zuversichtlich, dass wir mit unseren verbesserten Produkten, Fähigkeiten und Märkten in der Lage sein werden, neue Regionen zu erschließen, unser Portfolio zu erweitern und in den kommenden Jahren nachhaltiges Wachstum zu erzielen."

Die Integration der Premium-Marke CAMSO und der Fertigungskapazitäten für Baukompaktanlagen in die CEAT ist ein entscheidender Schritt auf unserem Weg", sagte Amit Tolani, Chief Executive, CEAT Specialty. ''Unser unmittelbarer Fokus liegt auf einem nahtlosen Übergang, der Sicherstellung der Kundenzufriedenheit und der weiteren Stärkung unserer Aktivitäten in Sri Lanka."

Mit der Aufnahme des Geschäftsbereichs Kompakte Baumaschinen von CAMSO in das CEAT-Portfolio steuert CEAT selbstbewusst auf seine Vision zu, der weltweit vertrauenswürdigste Name für OHT und Ketten zu werden.

