Platzierung lastet nachbörslich schwer auf Jost Werke

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur JOST Werke Aktie

Die JOST Werke Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,98 % und einem Kurs von 49,30 auf Tradegate (03. September 2025, 18:24 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der JOST Werke Aktie um +1,34 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,65 %.

Die Marktkapitalisierung von JOST Werke bezifferte sich zuletzt auf 747,98 Mio..

JOST Werke zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,7700 %.

Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 71,70EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 60,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 82,00EUR was eine Bandbreite von +17,42 %/+60,47 % bedeutet.