    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsJOST Werke AktievorwärtsNachrichten zu JOST Werke

    AKTIE IM FOKUS

    117 Aufrufe 117 0 Kommentare 0 Kommentare

    Platzierung lastet nachbörslich schwer auf Jost Werke

    Für Sie zusammengefasst
    • Jost Werke: Aktienkurs nach Platzierung um 8% gefallen
    • Großaktionär Möhrle bietet 1,5 Mio. Aktien zum Verkauf
    • Unicredit und Kepler Cheuvreux leiten Platzierung ein
    AKTIE IM FOKUS - Platzierung lastet nachbörslich schwer auf Jost Werke
    Foto: JOST-Werke Deutschland GmbH

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Eine Aktienplatzierung hat am Mittwoch im nachbörslichen Handel den Kurs von Jost Werke erheblich belastet. Auf Tradegate sackten die Papiere um mehr als 8 Prozent ab auf 48,80 Euro im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs. Seit Jahresbeginn hatte der Kurs um knapp 17 Prozent zugelegt.

    Der Großaktionär Peter Möhrle bietet 1,5 Millionen Aktien des Nutzfahrzeugzulieferers zum Kauf an, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf ihr vorliegenden Unterlagen berichtet. Das entspricht 10 Prozent der ausstehenden Aktien des Unternehmens. Damit würde der Investor seinen Anteil halbieren. Die Platzierung werde von der italienischen Großbank Unicredit abgewickelt, unterstützt von Kepler Cheuvreux./bek/nas

    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

    JOST Werke

    -3,58 %
    +1,34 %
    +6,65 %
    +3,12 %
    +27,93 %
    +44,54 %
    +54,23 %
    +77,44 %
    ISIN:DE000JST4000WKN:JST400

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur JOST Werke Aktie

    Die JOST Werke Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,98 % und einem Kurs von 49,30 auf Tradegate (03. September 2025, 18:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der JOST Werke Aktie um +1,34 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,65 %.

    Die Marktkapitalisierung von JOST Werke bezifferte sich zuletzt auf 747,98 Mio..

    JOST Werke zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,7700 %.

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 71,70EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 60,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 82,00EUR was eine Bandbreite von +17,42 %/+60,47 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu JOST Werke - JST400 - DE000JST4000

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über JOST Werke. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIE IM FOKUS Platzierung lastet nachbörslich schwer auf Jost Werke Eine Aktienplatzierung hat am Mittwoch im nachbörslichen Handel den Kurs von Jost Werke erheblich belastet. Auf Tradegate sackten die Papiere um mehr als 8 Prozent ab auf 48,80 Euro im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs. Seit Jahresbeginn hatte der …