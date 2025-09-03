AKTIE IM FOKUS
Platzierung lastet nachbörslich schwer auf Jost Werke
- Jost Werke: Aktienkurs nach Platzierung um 8% gefallen
- Großaktionär Möhrle bietet 1,5 Mio. Aktien zum Verkauf
- Unicredit und Kepler Cheuvreux leiten Platzierung ein
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Eine Aktienplatzierung hat am Mittwoch im nachbörslichen Handel den Kurs von Jost Werke erheblich belastet. Auf Tradegate sackten die Papiere um mehr als 8 Prozent ab auf 48,80 Euro im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs. Seit Jahresbeginn hatte der Kurs um knapp 17 Prozent zugelegt.
Der Großaktionär Peter Möhrle bietet 1,5 Millionen Aktien des Nutzfahrzeugzulieferers zum Kauf an, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf ihr vorliegenden Unterlagen berichtet. Das entspricht 10 Prozent der ausstehenden Aktien des Unternehmens. Damit würde der Investor seinen Anteil halbieren. Die Platzierung werde von der italienischen Großbank Unicredit abgewickelt, unterstützt von Kepler Cheuvreux./bek/nas
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur JOST Werke Aktie
Die JOST Werke Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,98 % und einem Kurs von 49,30 auf Tradegate (03. September 2025, 18:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der JOST Werke Aktie um +1,34 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,65 %.
Die Marktkapitalisierung von JOST Werke bezifferte sich zuletzt auf 747,98 Mio..
JOST Werke zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,7700 %.
Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 71,70EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 60,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 82,00EUR was eine Bandbreite von +17,42 %/+60,47 % bedeutet.
