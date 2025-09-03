AKTIE IM FOKUS
Platzierung drückt nachbörslich auf Teamviewer
- Teamviewer-Aktienkurs fiel um 3,4 Prozent.
- TigerLuxOne verkauft 12,5 Millionen Aktien.
- Verkauf betrifft 7,4 Prozent der ausstehenden Aktien.
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Der Verkauf eines Aktienpakets hat am Mittwoch den Kurs von Teamviewer belastet. Auf Tradegate fielen die Papiere des IT-Dienstleisters um 3,4 Prozent auf 9,415 Euro in Relation zum Xetra-Schlusskurs. Nach Informationen der Nachrichtenagentur Bloomberg veräußert der Aktionär TigerLuxOne rund 12,5 Millionen Teamviewer-Aktien. Das entspricht etwa 7,4 Prozent der ausstehenden Aktien./bek/nas
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TeamViewer Aktie
Die TeamViewer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,99 % und einem Kurs von 9,495 auf Tradegate (03. September 2025, 18:33 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TeamViewer Aktie um +9,15 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,31 %.
Die Marktkapitalisierung von TeamViewer bezifferte sich zuletzt auf 1,63 Mrd..
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 14,000EUR. Von den letzten 5 Analysten der TeamViewer Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 12,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 17,000EUR was eine Bandbreite von +28,00 %/+81,33 % bedeutet.
Das BofA re-rating könnte noch interessanter werden. Wenn die Instis dadurch auf den Namen aufmerksam werden. US Longies suchen ja verstärkt nach Investments in Deutschland / Europa. Bei 60% upside, könnte noch mehr Kaufdruck entstehen. Bleibt spannend.
Deswegen bin ich ein großer fan von free cash flow. Cash hat man oder nicht - da gibt es nicht zu beschönigen oder adjustieren. Und pro Aktie könnten das dieses Jahr bereits so um die 1,3 EUR sein.