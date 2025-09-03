    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTeamViewer AktievorwärtsNachrichten zu TeamViewer

    Platzierung drückt nachbörslich auf Teamviewer

    • Teamviewer-Aktienkurs fiel um 3,4 Prozent.
    • TigerLuxOne verkauft 12,5 Millionen Aktien.
    • Verkauf betrifft 7,4 Prozent der ausstehenden Aktien.
    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Der Verkauf eines Aktienpakets hat am Mittwoch den Kurs von Teamviewer belastet. Auf Tradegate fielen die Papiere des IT-Dienstleisters um 3,4 Prozent auf 9,415 Euro in Relation zum Xetra-Schlusskurs. Nach Informationen der Nachrichtenagentur Bloomberg veräußert der Aktionär TigerLuxOne rund 12,5 Millionen Teamviewer-Aktien. Das entspricht etwa 7,4 Prozent der ausstehenden Aktien./bek/nas

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TeamViewer Aktie

    Die TeamViewer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,99 % und einem Kurs von 9,495 auf Tradegate (03. September 2025, 18:33 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TeamViewer Aktie um +9,15 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,31 %.

    Die Marktkapitalisierung von TeamViewer bezifferte sich zuletzt auf 1,63 Mrd..

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 14,000EUR. Von den letzten 5 Analysten der TeamViewer Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 12,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 17,000EUR was eine Bandbreite von +28,00 %/+81,33 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu TeamViewer - A2YN90 - DE000A2YN900

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über TeamViewer. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


