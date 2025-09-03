Platzierung drückt nachbörslich auf Teamviewer

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TeamViewer Aktie

Die TeamViewer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,99 % und einem Kurs von 9,495 auf Tradegate (03. September 2025, 18:33 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TeamViewer Aktie um +9,15 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,31 %.

Die Marktkapitalisierung von TeamViewer bezifferte sich zuletzt auf 1,63 Mrd..

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 14,000EUR. Von den letzten 5 Analysten der TeamViewer Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 12,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 17,000EUR was eine Bandbreite von +28,00 %/+81,33 % bedeutet.