    Redcare und DocMorris schwach - Jefferies sieht Dämpfer

    Für Sie zusammengefasst
    • Aktien von Redcare und DocMorris fallen stark.
    • Nutzerzahlen für E-Rezepte sinken im August.
    • Redcare fällt aus Stoxx Europe 600 Index im September.
    FRANKFURT (dpa-AFX) - Entmutigende Signale vom deutschen Markt haben die Aktien von Redcare Pharmacy und DocMorris am Mittwoch belastet. Für die Redcare-Papiere ging es als Schlusslicht im MDax letztlich fünf Prozent abwärts, in der Schweiz büßten die Anteilsscheine von DocMorris 2,7 Prozent ein. Damit setzte sich für beide Online-Apotheken die jüngste Talfahrt fort.

    Jefferies-Analyst Martin Comtesse beobachtete nach einer starken Erholung der Nutzerzahlen für E-Rezepte im Juli, dass diese im August verhalten ausgefallen seien. Bei Redcare sei die Zahl der aktiven Nutzer gegenüber dem Vormonat um 9 Prozent gefallen und die der App-Downloads um 13 Prozent. Beim Kontrahenten DocMorris belaufe sich der Rückgang auf 3 respektive 5 Prozent.

    DocMorris hat im laufenden Jahr bereits fast 70 Prozent an Wert verloren, auch Redcare bleibt erheblich unter Druck. Seit dem im November erreichten Dreijahreshoch bei 171,40 Euro summieren sich die Verluste mittlerweile auf fast 57 Prozent. Charttechnisch sieht das Bild für beide Aktien äußerst trüb aus.

    Bereits am Montagabend wurde bekannt, dass Redcare noch im September aus dem Stoxx Europe 600 Index herausfällt. Zu Wochenbeginn hatten außerdem die Analysten von Oddo BHF ihr Kursziel für die Online-Apotheke drastisch gesenkt. Schon seit Jahresbeginn lastet die Angst vor stärkerer Konkurrenz auf den Aktien. So wird spekuliert, dass in Deutschland künftig auch Drogerieketten in den Markt rund um Medikamente einsteigen könnten./niw/bek/jha/

     

    Die Redcare Pharmacy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,02 % und einem Kurs von 29.681 auf Ariva Indikation (03. September 2025, 18:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Redcare Pharmacy Aktie um -14,48 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -19,80 %.

    Die Marktkapitalisierung von Redcare Pharmacy bezifferte sich zuletzt auf 1,51 Mrd..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 174,25EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 82,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 214,00EUR was eine Bandbreite von +11,04 %/+189,78 % bedeutet.




