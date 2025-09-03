Trump-Zölle und Sozialisten: Gescheiterte Ideen, die nie sterben!

Die Zölle von Trump und die Sozialisten haben vieles gemeinsam: der Glaube an eine Utopie, die zwar historisch nachweisbar immer wieder gescheitert ist - aber dennoch wird versprochen, dass es diesmal bestimmt klappt. Daher verspricht Trump ein goldenes Zeitalter durch seine Zölle - und die Sozialisten eine angeblich gerechte Gesellschaft, die faktisch dann immer nur die weitgehend Verteilung von Armut ist (die herrschende Schicht besitzt aber stets mehr). Trumps Zölle hingegen werden die US-Wirtschaft und die Weltwirtschaft schwächen: der Welthandel geht zurück - das haben die Zölle in den 1930er-Jahre eindeutig gezeigt (in der US-Handelsbilanz ist dieser Rückgang schon jetzt sichtbar). Aber diesmal ist alles anders: Trump führt die USA ganz sicher in ein goldenes Zeitalter..

Hinweise aus Video:

2. Putin will der Ukraine das Gas abdrehen

