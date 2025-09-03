Daimler Truck Holding Aktie leidet unter Verkäufen - 03.09.2025

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Daimler Truck Holding Aktie. Mit einer Performance von -2,96 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Daimler Truck Holding ist ein führender Hersteller von Lkw und Bussen, bekannt für Innovationen in Elektromobilität und autonomem Fahren. Mit starker globaler Präsenz konkurriert es mit Volvo, Paccar, Scania und MAN. Das Unternehmen bietet umfassende Dienstleistungen wie Flottenmanagement und Finanzierungen an.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Daimler Truck Holding-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +4,49 % zu Buche.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -5,73 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,15 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Daimler Truck Holding auf +5,57 %.

Daimler Truck Holding Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -5,73 % 1 Monat -2,15 % 3 Monate +4,49 % 1 Jahr +13,38 %

Informationen zur Daimler Truck Holding Aktie

Es gibt 823 Mio. Daimler Truck Holding Aktien. Damit ist das Unternehmen 31,05 Mrd. wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Der Wettbewerb auf Chinas Automarkt bleibt hart. Während Daimler Truck durch einen geplanten Börsengang Milliardenmittel einwerben will und BYD im Preiskampf seine Marktführerschaft absichert, setzt Stardust Solar in Nordamerika auf […] The post …

Daimler Truck Holding Aktie jetzt kaufen?

Ob die Daimler Truck Holding Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Daimler Truck Holding Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.