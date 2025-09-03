    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDaimler Truck Holding AktievorwärtsNachrichten zu Daimler Truck Holding

    Besonders beachtet!

    185 Aufrufe 185 0 Kommentare 0 Kommentare

    Daimler Truck Holding Aktie leidet unter Verkäufen - 03.09.2025

    Am 03.09.2025 ist die Daimler Truck Holding Aktie, bisher, um -2,96 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Daimler Truck Holding Aktie.

    Besonders beachtet! - Daimler Truck Holding Aktie leidet unter Verkäufen - 03.09.2025
    Foto: Bernd Weißbrod - dpa

    Daimler Truck Holding ist ein führender Hersteller von Lkw und Bussen, bekannt für Innovationen in Elektromobilität und autonomem Fahren. Mit starker globaler Präsenz konkurriert es mit Volvo, Paccar, Scania und MAN. Das Unternehmen bietet umfassende Dienstleistungen wie Flottenmanagement und Finanzierungen an.

    Daimler Truck Holding Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 03.09.2025

    Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Daimler Truck Holding Aktie. Mit einer Performance von -2,96 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Daimler Truck Holding!
    Long
    34,84€
    Basispreis
    0,31
    Ask
    × 11,78
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    41,14€
    Basispreis
    0,34
    Ask
    × 11,09
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Daimler Truck Holding-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +4,49 % zu Buche.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -5,73 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,15 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Daimler Truck Holding auf +5,57 %.

    Daimler Truck Holding Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -5,73 %
    1 Monat -2,15 %
    3 Monate +4,49 %
    1 Jahr +13,38 %

    Informationen zur Daimler Truck Holding Aktie

    Es gibt 823 Mio. Daimler Truck Holding Aktien. Damit ist das Unternehmen 31,05 Mrd. wert.

    Börsenstart Europa - 03.09. - FTSE Athex 20 stark +2,07 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Energie, Trucks und E-Autos: Stardust Solar, Daimler Truck und BYD im Fokus


    Der Wettbewerb auf Chinas Automarkt bleibt hart. Während Daimler Truck durch einen geplanten Börsengang Milliardenmittel einwerben will und BYD im Preiskampf seine Marktführerschaft absichert, setzt Stardust Solar in Nordamerika auf […] The post …

    Daimler Truck Holding Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Daimler Truck Holding Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Daimler Truck Holding Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Daimler Truck Holding

    -2,75 %
    -5,73 %
    -2,15 %
    +4,49 %
    +13,38 %
    +54,75 %
    +23,56 %
    ISIN:DE000DTR0CK8WKN:DTR0CK



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte




    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Daimler Truck Holding Aktie leidet unter Verkäufen - 03.09.2025 Am 03.09.2025 ist die Daimler Truck Holding Aktie, bisher, um -2,96 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Daimler Truck Holding Aktie.