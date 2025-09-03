Heidelberg Materials Aktie fällt auf 191,80€ - 03.09.2025

Die Heidelberg Materials Aktie notiert aktuell bei 191,80€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -2,81 % nachgegeben, was einem Verlust von -5,55 € entspricht. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Heidelberg Materials ist ein global führender Baustoffhersteller, spezialisiert auf Zement, Beton und Zuschlagstoffe. Mit starker Marktpräsenz in Europa, Nordamerika und Asien konkurriert es mit LafargeHolcim und Cemex. Es zeichnet sich durch innovative, nachhaltige Baustofflösungen und ein umfassendes globales Netzwerk aus.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Heidelberg Materials in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +11,98 % bestehen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -3,78 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,70 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Heidelberg Materials auf +65,41 %.

Heidelberg Materials Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -3,78 % 1 Monat +1,70 % 3 Monate +11,98 % 1 Jahr +104,96 %

Informationen zur Heidelberg Materials Aktie

Es gibt 178 Mio. Heidelberg Materials Aktien. Damit ist das Unternehmen 34,17 Mrd. wert.

Die internationalen Börsen präsentieren sich heute uneinheitlich: Während der DAX leicht verliert, kann der MDAX zulegen. Besonders der TecDAX steht unter Druck, während der S&P 500 von positiven Entwicklungen profitiert.

Top- und Flop-Aktien am 03.09.2025 im DAX.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Heidelberg Materials Aktie jetzt kaufen?

Ob die Heidelberg Materials Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Heidelberg Materials Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.