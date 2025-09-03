Polestar Automotive Holding UK Limited (A) (A) Aktie mit Kurseinbruch - 03.09.2025

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Polestar Automotive Holding UK Limited (A) (A) Aktie. Mit einer Performance von -15,79 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Polestar ist ein aufstrebender Akteur im Premium-Elektrofahrzeugmarkt, der durch skandinavisches Design und technologische Innovation besticht.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Polestar Automotive Holding UK Limited (A) (A)-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +22,00 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Polestar Automotive Holding UK Limited (A) (A) Aktie damit um +23,16 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +27,31 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Polestar Automotive Holding UK Limited (A) (A) +14,15 % gewonnen.

Polestar Automotive Holding UK Limited (A) (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +23,16 % 1 Monat +27,31 % 3 Monate +22,00 % 1 Jahr +8,84 %

Informationen zur Polestar Automotive Holding UK Limited (A) (A) Aktie

Es gibt 2 Mrd. Polestar Automotive Holding UK Limited (A) (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,01 Mrd. wert.

Polestar Automotive Holding UK Limited (A) (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Polestar Automotive Holding UK Limited (A) (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Polestar Automotive Holding UK Limited (A) (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.