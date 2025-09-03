Starke Performance Coinshares International Aktie legt zu - 03.09.2025

Am heutigen Handelstag konnte die Coinshares International Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +14,35 % im Plus. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

CoinShares International ist ein führender Anbieter von Finanzdienstleistungen im Bereich digitaler Vermögenswerte, spezialisiert auf Krypto-ETPs. Als einer der größten europäischen Anbieter konkurriert es mit Grayscale und 21Shares. CoinShares besticht durch Marktkenntnis, Technologie und ein breites Produktportfolio.

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Coinshares International einen Gewinn von +10,17 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +6,40 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,54 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Coinshares International +30,98 % gewonnen.

Coinshares International Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +6,40 % 1 Monat +3,54 % 3 Monate +10,17 % 1 Jahr +72,14 %

Informationen zur Coinshares International Aktie

Es gibt 66 Mio. Coinshares International Aktien. Damit ist das Unternehmen 713,72 Mio. wert.

Coinshares International Aktie jetzt kaufen?

Ob die Coinshares International Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Coinshares International Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.