Rocket Lab Corporation Aktie verliert signifikant - 03.09.2025

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Rocket Lab Corporation in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +77,95 % bestehen.

Am heutigen Handelstag musste die Rocket Lab Corporation Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -9,91 % im Minus. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Rocket Lab Corporation Aktie damit um -0,48 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,29 %.

Rocket Lab Corporation Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -0,48 % 1 Monat +8,29 % 3 Monate +77,95 %

Informationen zur Rocket Lab Corporation Aktie

Es gibt 482 Mio. Rocket Lab Corporation Aktien. Damit ist das Unternehmen 18,62 Mrd. wert.

Rocket Lab Corporation Aktie jetzt kaufen?

Ob die Rocket Lab Corporation Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Rocket Lab Corporation Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.