    Besonders beachtet!

    Rocket Lab Corporation Aktie verliert signifikant - 03.09.2025

    Am 03.09.2025 ist die Rocket Lab Corporation Aktie, bisher, um -9,91 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Rocket Lab Corporation Aktie.

    Rocket Lab Corporation Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 03.09.2025

    Am heutigen Handelstag musste die Rocket Lab Corporation Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -9,91 % im Minus. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Rocket Lab Corporation in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +77,95 % bestehen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Rocket Lab Corporation Aktie damit um -0,48 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,29 %.

    Rocket Lab Corporation Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -0,48 %
    1 Monat +8,29 %
    3 Monate +77,95 %

    Informationen zur Rocket Lab Corporation Aktie

    Es gibt 482 Mio. Rocket Lab Corporation Aktien. Damit ist das Unternehmen 18,62 Mrd. wert.

    Rocket Lab Corporation Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Rocket Lab Corporation Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Rocket Lab Corporation Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Rocket Lab Corporation

    ISIN:US7731211089WKN:A419CG



