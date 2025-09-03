Macy's - Aktienkurs springt nach oben +16,65 % - 03.09.2025

Einen starken Börsentag erlebt die Macy's Aktie. Sie steigt um +16,65 % auf 13,524€. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Macy's ist ein führendes US-Einzelhandelsunternehmen, das Mode, Accessoires und Haushaltswaren anbietet. Es konkurriert mit Nordstrom und Target und zeichnet sich durch exklusive Markenpartnerschaften und ein starkes Treueprogramm aus.

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Macy's einen Gewinn von +17,92 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Macy's Aktie damit um -0,97 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,12 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Macy's auf -28,89 %.

Macy's Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -0,97 % 1 Monat +9,12 % 3 Monate +17,92 % 1 Jahr -17,06 %

Informationen zur Macy's Aktie

Es gibt 272 Mio. Macy's Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,65 Mrd. wert.

Macy's Aktie jetzt kaufen?

Ob die Macy's Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Macy's Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.