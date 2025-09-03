NIO Aktie kommt unter die Räder - 03.09.2025

Am heutigen Handelstag musste die NIO Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -7,41 % im Minus. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

NIO ist ein führender Anbieter von Premium-Elektrofahrzeugen in China, bekannt für innovative Dienstleistungen wie Battery-as-a-Service. Hauptkonkurrenten sind Tesla und BYD. Einzigartig ist das BaaS-Modell und die Batteriewechselstationen.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die NIO-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +79,84 % zu Buche.

Allein seit letzter Woche ist die NIO Aktie damit um -4,26 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +33,81 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +31,62 % gewonnen.

NIO Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -4,26 % 1 Monat +33,81 % 3 Monate +79,84 % 1 Jahr +51,28 %

Informationen zur NIO Aktie

Es gibt 2 Mrd. NIO Aktien. Damit ist das Unternehmen 11,01 Mrd. wert.

NIO Aktie jetzt kaufen?

Ob die NIO Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur NIO Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.