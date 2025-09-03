    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBIEN-ZENKER AktievorwärtsNachrichten zu BIEN-ZENKER

    Bien-Zenker bestätigt doppelte Stärke

    CrefoZert und EcoZert auch 2025 verliehen (FOTO)

    Schlüchtern (ots) - Das Fertighausunternehmen Bien-Zenker setzt ein klares
    Signal: Auch 2025 bestätigt die renommierte Wirtschaftsauskunftei Creditreform
    die außergewöhnliche Finanzkraft und das nachhaltige Handeln des Unternehmens.
    Mit der erneuten Verleihung des CrefoZerts für "ausgezeichnete Bonität" sowie
    des EcoZerts für "ausgezeichnete Nachhaltigkeit" zählt Bien-Zenker weiterhin zu
    den wenigen Unternehmen in Deutschland, die beide exklusiven Auszeichnungen
    tragen dürfen.

    Nachhaltigkeit und Finanzkraft - eine seltene Kombination

    In einer Zeit, die von Zinsentwicklungen, wirtschaftlichen Unsicherheiten und
    Klimafragen geprägt ist, beweist Bien-Zenker, dass Stabilität und
    Verantwortungsbewusstsein Hand in Hand gehen. Während nur rund zwei Prozent
    aller Unternehmen die strengen Kriterien für das CrefoZert erfüllen, gilt auch
    das EcoZert als exklusive Bestätigung für zukunftsorientiertes Handeln in den
    Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung. Für Bauinteressierte ist die
    doppelte Zertifizierung ein entscheidendes Plus: Mit Bien-Zenker haben sie die
    Gewissheit, mit einem Partner zu bauen, der sowohl finanziell solide aufgestellt
    ist als auch nachhaltig denkt und handelt. Neben einem möglichst geringen
    CO2-Fußabdruck durch den Einsatz von heimischem Holz und energieeffizienten
    Bauweisen profitieren Bauherren von der Bien-Zenker Best- und Festpreisgarantie,
    die Sicherheit und Planbarkeit über alle Bauphasen hinweg gewährleistet.

    Starke Bewertung durch Creditreform

    Creditreform attestiert Bien-Zenker eine exzellente Bonitätsstruktur, ein
    hervorragendes Bilanzrating sowie ein vorbildliches Zahlungsverhalten. Ergänzend
    bestätigt das EcoZert einen effizienteren Ressourceneinsatz,
    überdurchschnittliches soziales Engagement und verantwortungsvolle
    Unternehmensführung. Damit zeigt Bien-Zenker, dass ökonomische Stabilität und
    Nachhaltigkeit sich nicht ausschließen, sondern einander verstärken. "Unsere
    Bauherren können sich darauf verlassen, dass sie mit uns nicht nur ein
    zukunftssicheres und nachhaltiges Zuhause schaffen, sondern dies auch mit einem
    Partner tun, der langfristig finanzielle Sicherheit garantiert.", erklärt Jürgen
    Hauser, Geschäftsführer Vertrieb bei Bien-Zenker.

    Best- und Festpreisgarantie bei Bien-Zenker

    Dank der finanziellen Stabilität profitieren Bauherren bei Bien-Zenker von einer
    Best- und Festpreisgarantie. Zur Vertragsunterschrift sichern sie sich 18 Monate
    lang einen fixierten Preis. Sinkt der Baupreisindex, zahlen Bauherren sogar
    weniger als vereinbart.

    Über Bien-Zenker

    Die Bien-Zenker GmbH ist einer der führenden Fertighaushersteller Europas und
    blickt auf eine beeindruckende Unternehmensgeschichte von über 115 Jahren
    zurück. Mit mehr als 80.000 gebauten Häusern und 800 beschäftigten Mitarbeitern
    verfügt das mittelständische Unternehmen über umfassende Expertise im
    Holzfertigbau.

    Bien-Zenker bietet deutschlandweit energieeffiziente und individuell gestaltbare
    Häuser in verschiedenen Baustilen, die im eigenen Werk in Schlüchtern gefertigt
    werden und höchsten Qualitätsstandards entsprechen. Das Unternehmen ist zudem
    als innovativer Branchenführer bekannt, etwa durch ein Bauherrenportal, das
    Bauherren den Baufortschritt und direkten Kontakt zum Team ermöglicht.
    Zusätzlich engagiert es sich durch die Teilnahme am Global Compact der Vereinten
    Nationen seit Ende 2021 besonders für soziale Verantwortung und
    Umweltbewusstsein.

    Pressekontakt:

    Bien-Zenker GmbH
    Jasmin Thees
    Am Distelrasen 2
    36381 Schlüchtern
    Telefon: +49 9741 808-250657
    E-Mail: mailto:presse@bien-zenker.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/15185/6110349
    OTS: Bien-Zenker GmbH
    ISIN: DE0005228100




    RSS-Feed abonnieren

    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
