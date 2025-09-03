Bien-Zenker bestätigt doppelte Stärke
CrefoZert und EcoZert auch 2025 verliehen (FOTO)
Schlüchtern (ots) - Das Fertighausunternehmen Bien-Zenker setzt ein klares
Signal: Auch 2025 bestätigt die renommierte Wirtschaftsauskunftei Creditreform
die außergewöhnliche Finanzkraft und das nachhaltige Handeln des Unternehmens.
Mit der erneuten Verleihung des CrefoZerts für "ausgezeichnete Bonität" sowie
des EcoZerts für "ausgezeichnete Nachhaltigkeit" zählt Bien-Zenker weiterhin zu
den wenigen Unternehmen in Deutschland, die beide exklusiven Auszeichnungen
tragen dürfen.
Nachhaltigkeit und Finanzkraft - eine seltene Kombination
In einer Zeit, die von Zinsentwicklungen, wirtschaftlichen Unsicherheiten und
Klimafragen geprägt ist, beweist Bien-Zenker, dass Stabilität und
Verantwortungsbewusstsein Hand in Hand gehen. Während nur rund zwei Prozent
aller Unternehmen die strengen Kriterien für das CrefoZert erfüllen, gilt auch
das EcoZert als exklusive Bestätigung für zukunftsorientiertes Handeln in den
Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung. Für Bauinteressierte ist die
doppelte Zertifizierung ein entscheidendes Plus: Mit Bien-Zenker haben sie die
Gewissheit, mit einem Partner zu bauen, der sowohl finanziell solide aufgestellt
ist als auch nachhaltig denkt und handelt. Neben einem möglichst geringen
CO2-Fußabdruck durch den Einsatz von heimischem Holz und energieeffizienten
Bauweisen profitieren Bauherren von der Bien-Zenker Best- und Festpreisgarantie,
die Sicherheit und Planbarkeit über alle Bauphasen hinweg gewährleistet.
Starke Bewertung durch Creditreform
Creditreform attestiert Bien-Zenker eine exzellente Bonitätsstruktur, ein
hervorragendes Bilanzrating sowie ein vorbildliches Zahlungsverhalten. Ergänzend
bestätigt das EcoZert einen effizienteren Ressourceneinsatz,
überdurchschnittliches soziales Engagement und verantwortungsvolle
Unternehmensführung. Damit zeigt Bien-Zenker, dass ökonomische Stabilität und
Nachhaltigkeit sich nicht ausschließen, sondern einander verstärken. "Unsere
Bauherren können sich darauf verlassen, dass sie mit uns nicht nur ein
zukunftssicheres und nachhaltiges Zuhause schaffen, sondern dies auch mit einem
Partner tun, der langfristig finanzielle Sicherheit garantiert.", erklärt Jürgen
Hauser, Geschäftsführer Vertrieb bei Bien-Zenker.
Best- und Festpreisgarantie bei Bien-Zenker
Dank der finanziellen Stabilität profitieren Bauherren bei Bien-Zenker von einer
Best- und Festpreisgarantie. Zur Vertragsunterschrift sichern sie sich 18 Monate
lang einen fixierten Preis. Sinkt der Baupreisindex, zahlen Bauherren sogar
weniger als vereinbart.
Über Bien-Zenker
Die Bien-Zenker GmbH ist einer der führenden Fertighaushersteller Europas und
blickt auf eine beeindruckende Unternehmensgeschichte von über 115 Jahren
zurück. Mit mehr als 80.000 gebauten Häusern und 800 beschäftigten Mitarbeitern
verfügt das mittelständische Unternehmen über umfassende Expertise im
Holzfertigbau.
Bien-Zenker bietet deutschlandweit energieeffiziente und individuell gestaltbare
Häuser in verschiedenen Baustilen, die im eigenen Werk in Schlüchtern gefertigt
werden und höchsten Qualitätsstandards entsprechen. Das Unternehmen ist zudem
als innovativer Branchenführer bekannt, etwa durch ein Bauherrenportal, das
Bauherren den Baufortschritt und direkten Kontakt zum Team ermöglicht.
Zusätzlich engagiert es sich durch die Teilnahme am Global Compact der Vereinten
Nationen seit Ende 2021 besonders für soziale Verantwortung und
Umweltbewusstsein.
Pressekontakt:
Bien-Zenker GmbH
Jasmin Thees
Am Distelrasen 2
36381 Schlüchtern
Telefon: +49 9741 808-250657
E-Mail: mailto:presse@bien-zenker.de
