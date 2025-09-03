CrefoZert und EcoZert auch 2025 verliehen (FOTO)

Schlüchtern (ots) - Das Fertighausunternehmen Bien-Zenker setzt ein klares

Signal: Auch 2025 bestätigt die renommierte Wirtschaftsauskunftei Creditreform

die außergewöhnliche Finanzkraft und das nachhaltige Handeln des Unternehmens.

Mit der erneuten Verleihung des CrefoZerts für "ausgezeichnete Bonität" sowie

des EcoZerts für "ausgezeichnete Nachhaltigkeit" zählt Bien-Zenker weiterhin zu

den wenigen Unternehmen in Deutschland, die beide exklusiven Auszeichnungen

tragen dürfen.



Nachhaltigkeit und Finanzkraft - eine seltene Kombination







Klimafragen geprägt ist, beweist Bien-Zenker, dass Stabilität und

Verantwortungsbewusstsein Hand in Hand gehen. Während nur rund zwei Prozent

aller Unternehmen die strengen Kriterien für das CrefoZert erfüllen, gilt auch

das EcoZert als exklusive Bestätigung für zukunftsorientiertes Handeln in den

Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung. Für Bauinteressierte ist die

doppelte Zertifizierung ein entscheidendes Plus: Mit Bien-Zenker haben sie die

Gewissheit, mit einem Partner zu bauen, der sowohl finanziell solide aufgestellt

ist als auch nachhaltig denkt und handelt. Neben einem möglichst geringen

CO2-Fußabdruck durch den Einsatz von heimischem

Bauweisen profitieren Bauherren von der Bien-Zenker Best- und Festpreisgarantie,

die Sicherheit und Planbarkeit über alle Bauphasen hinweg gewährleistet.



Starke Bewertung durch Creditreform



Creditreform attestiert Bien-Zenker eine exzellente Bonitätsstruktur, ein

hervorragendes Bilanzrating sowie ein vorbildliches Zahlungsverhalten. Ergänzend

bestätigt das EcoZert einen effizienteren Ressourceneinsatz,

überdurchschnittliches soziales Engagement und verantwortungsvolle

Unternehmensführung. Damit zeigt Bien-Zenker, dass ökonomische Stabilität und

Nachhaltigkeit sich nicht ausschließen, sondern einander verstärken. "Unsere

Bauherren können sich darauf verlassen, dass sie mit uns nicht nur ein

zukunftssicheres und nachhaltiges Zuhause schaffen, sondern dies auch mit einem

Partner tun, der langfristig finanzielle Sicherheit garantiert.", erklärt Jürgen

Hauser, Geschäftsführer Vertrieb bei Bien-Zenker.



Best- und Festpreisgarantie bei Bien-Zenker



Dank der finanziellen Stabilität profitieren Bauherren bei Bien-Zenker von einer

Best- und Festpreisgarantie. Zur Vertragsunterschrift sichern sie sich 18 Monate

lang einen fixierten Preis. Sinkt der Baupreisindex, zahlen Bauherren sogar

weniger als vereinbart.



Über Bien-Zenker



Die Bien-Zenker GmbH ist einer der führenden Fertighaushersteller Europas und

blickt auf eine beeindruckende Unternehmensgeschichte von über 115 Jahren

zurück. Mit mehr als 80.000 gebauten Häusern und 800 beschäftigten Mitarbeitern

verfügt das mittelständische Unternehmen über umfassende Expertise im

Holzfertigbau.



Bien-Zenker bietet deutschlandweit energieeffiziente und individuell gestaltbare

Häuser in verschiedenen Baustilen, die im eigenen Werk in Schlüchtern gefertigt

werden und höchsten Qualitätsstandards entsprechen. Das Unternehmen ist zudem

als innovativer Branchenführer bekannt, etwa durch ein Bauherrenportal, das

Bauherren den Baufortschritt und direkten Kontakt zum Team ermöglicht.

Zusätzlich engagiert es sich durch die Teilnahme am Global Compact der Vereinten

Nationen seit Ende 2021 besonders für soziale Verantwortung und

Umweltbewusstsein.



Pressekontakt:



Bien-Zenker GmbH

Jasmin Thees

Am Distelrasen 2

36381 Schlüchtern

Telefon: +49 9741 808-250657

E-Mail: mailto:presse@bien-zenker.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/15185/6110349

OTS: Bien-Zenker GmbH

ISIN: DE0005228100







