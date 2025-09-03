TeamViewer - Aktie gerät unter Verkaufsdruck - 03.09.2025

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die TeamViewer Aktie. Mit einer Performance von -5,56 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

TeamViewer bietet umfassende Lösungen für Fernzugriff und -wartung, ist weltweit führend und hebt sich durch Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit von der Konkurrenz ab.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die TeamViewer Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -4,83 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die TeamViewer Aktie damit um +9,24 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +11,36 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von TeamViewer +4,27 % gewonnen.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,17 % geändert.

TeamViewer Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +9,24 % 1 Monat +11,36 % 3 Monate -4,83 % 1 Jahr -20,52 %

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Reduzierung der Permira-Beteiligung an TeamViewer, die zu einem Rückgang des Aktienkurses geführt hat. Die Platzierung von 13 Millionen Aktien zu 13,90 € wird als potenziell positiv für die Kursentwicklung angesehen. Analysten von BoA und JPM haben ihre Kursziele erhöht, was das Vertrauen in die Aktie stärkt, trotz der aktuellen Volatilität.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber TeamViewer eingestellt.

Es gibt 174 Mio. TeamViewer Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,63 Mrd.EUR wert.

Ob die TeamViewer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TeamViewer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.