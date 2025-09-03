    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsFTSE 100 IndexvorwärtsNachrichten zu FTSE 100

    Burberry und Metlen Energy & Metals im FTSE 100

    • Burberry und Metlen Energy steigen in FTSE 100 auf.
    • Unite Group und Taylor Wimpey scheiden aus dem Index.
    • Änderungen gelten ab 22. September 2023.
    LONDON (dpa-AFX) - Der Modekonzern Burberry und der Energie- und Metallkonzern Metlen Energy & Metals steigen in den britischen Leitindex FTSE 100 auf. Im Gegenzug scheiden der Studentenwohnheimspezialist Unite Group und der Wohnimmobilienexperte Taylor Wimpey aus, wie der Indexanbieter FTSE Russell am Mittwoch nach dem Börsenschluss in London mitteilte. Die Änderungen gelten ab dem 22. September. Burberry hatte den Index erst im September 2024 verlassen./jha/nas

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Taylor Wimpey Aktie

    Die Taylor Wimpey Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,50 % und einem Kurs von 14,97 auf Tradegate (03. September 2025, 18:47 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Taylor Wimpey Aktie um -5,93 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,72 %.

    Die Marktkapitalisierung von Taylor Wimpey bezifferte sich zuletzt auf 3,93 Mrd..

    Taylor Wimpey zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,0932. Das entsprach einer Dividendenrendite von 8,2400 %.





