BrowserStack zum fünften Mal in die Forbes Cloud 100 aufgenommen

„Es ist eine große Ehre, zum fünften Mal in der Forbes Cloud 100 vertreten zu sein", sagte Ritesh Arora, Mitbegründer und CEO von BrowserStack. „KI verändert die Art und Weise, wie Software entwickelt und getestet wird, grundlegend, und wir stehen an der Spitze dieses Wandels. Wir waren dieses Jahr sehr emsig tätig und haben neue KI-Agenten auf den Markt gebracht, die das Testen bereits schneller und einfacher machen, und viele weitere sind in Planung. Wir freuen uns sehr, dass unsere Vision bei Marktführern wie Forbes und BVP Anklang findet."

DUBLIN, 3. September 2025 /PRNewswire/ -- BrowserStack wurde in die Forbes Cloud 100 2025 aufgenommen, das maßgebliche Ranking der 100 weltweit führenden privaten Cloud-Unternehmen, das von Forbes in Zusammenarbeit mit Bessemer Venture Partners veröffentlicht wird.

Die Aufnahme von BrowserStack erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem das Unternehmen seine KI-gestützten Testkapazitäten und seine globale Infrastruktur weiter ausbaut. Die Plattform bedient mittlerweile über 50.000 Kunden weltweit und ermöglicht ihnen Tests auf mehr als 30.000 realen Geräten.

Zum zehnten Mal in Folge bewertet Cloud 100 die Bewerbungen von Hunderten von Cloud-Startups und privaten Unternehmen. Im Rahmen des Bewertungsprozesses für 2025 wurden die Unternehmen anhand von vier Faktoren eingestuft: Marktführerschaft (35 %), geschätzte Bewertung (30 %), Betriebskennzahlen (20 %) sowie Mitarbeiter und Kultur (15 %). Eine Jury aus CEOs von Public-Cloud-Unternehmen half bei der Bewertung der Marktführerschaft.

„In den letzten zehn Jahren hat die Forbes Cloud 100-Liste die innovativsten Private-Cloud-Unternehmen der Welt ausgezeichnet, und die diesjährigen Spitzenreiter gehören zu den beeindruckendsten, die wir je gesehen haben", sagte Richard Nieva, Forbes-Redakteur der Cloud 100. „Mit unserem Ranking für 2025 feiern wir das 10-jährige Jubiläum der Cloud 100 und eine äußerst wettbewerbsfähige Gruppe von Unternehmen, deren Gesamtwert erstmals die Marke von 1 Billion US-Dollar überschreitet", so Elliott Robinson, Partner bei Bessemer Venture Partners.

Die vollständige Liste finden Sie unter www.forbes.com/cloud100.

Informationen zu BrowserStack

BrowserStack ist die weltweit führende Plattform für Softwaretests, die mit KI unterstützt wird, um Entwicklern und Qualitätssicherungsteams dabei zu helfen, schnell hochwertige Software zu liefern. BrowserStack wird von über 50.000 Teams, darunter Amazon, Microsoft und NVIDIA, vertraut und führt täglich mehr als drei Millionen Tests in 21 globalen Rechenzentren durch. Die Plattform bietet Teams sofortigen Zugriff auf über 30.000 reale Geräte und Browser.

BrowserStack wurde 2011 gegründet und ist ein privates Unternehmen, das von Accel, Bond und Insight Partners unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie auf https://www.browserstack.com.

