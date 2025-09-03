Merz will zu Gipfeltreffen mit Stahlindustrie einladen
- Merz lädt Stahlindustrie zu Gipfel ins Kanzleramt ein.
- Ziel: Dauerhafte Stahlproduktion in Deutschland sichern.
- Branche leidet unter Zöllen, Dumping und Energiepreisen.
BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz lädt die angeschlagene Stahlindustrie zu einem Gipfel ins Kanzleramt ein. "Das Ziel lautet: Wir, ich möchte, dass wir auf Dauer Stahlproduktion in Deutschland erhalten. Wie wir dieses Ziel erreichen können, das wollen wir mit den Erzeugern und auch mit den Arbeitnehmervertreterinnen und -vertretern besprechen", sagte der CDU-Chef nach Beratungen der Koalitionsspitzen in Berlin.
Die deutsche Stahlindustrie stehe aktuell gleich von zwei Seiten unter Druck, sagte Merz: Durch Zölle, die sie in den USA bezahlen müssten und durch Dumping-Angebote aus China. Auch die schwache Nachfrage im Inland macht den Unternehmen zu schaffen, genau wie hohe Energiepreise. Deshalb hatten Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD) und auch mehrere Bundesländer bereits wiederholt ein Branchentreffen zu möglichen Hilfen gefordert.
Wegen harter Konkurrenz vor allem aus Asien, hoher Energiepreise und der Konjunkturschwäche hatte die deutsche Stahlbranche zuletzt deutlich weniger Stahl hergestellt. Die Rohstahlproduktion im Inland ging nach Angaben der Vereinigung Stahl im ersten halben Jahr um knapp 12 Prozent auf 17,1 Millionen Tonnen zurück. Anfang Juni hatte US-Präsident Donald Trump die Zölle auf Stahl- und Aluminiumimporte auf 50 Prozent hochgeschraubt - zuvor waren es noch 25 Prozent. Zudem werden Hunderte zusätzliche Produkte wie Motorräder und Kranfahrzeuge mit Stahl- und Aluminiumzöllen belegt./tam/DP/nas
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ThyssenKrupp Aktie
Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,42 % und einem Kurs von 20,94 auf Tradegate (03. September 2025, 19:32 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ThyssenKrupp Aktie um -0,17 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,60 %.
Die Marktkapitalisierung von ThyssenKrupp bezifferte sich zuletzt auf 5,78 Mrd..
ThyssenKrupp zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6600 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,0000EUR. Von den letzten 5 Analysten der ThyssenKrupp Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 12,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +29,25 %/-3,06 % bedeutet.
Das sind keine guten Nachrichten für TKMS.
...Strategisch kann eine Annäherung sehr sinnvoll sein, weil Rheinmetall dadurch sein Angebot vervollständigt und TKMS einen starken Partner bekommt, um international gegen große Werften (Naval Group, BAE, Fincantieri) zu bestehen. Konkurrenz würde sich dadurch eher in eine Kooperation verwandeln, was beiden nutzt. Synergiepotenzial: Rheinmetall + TKMS könnten künftig komplette Pakete anbieten: Schiffe/U-Boote (TKMS) plus Bewaffnung, Sensorik und Schutzsysteme (Rheinmetall).
Im Exportgeschäft wäre das attraktiv, weil viele Länder lieber „alles aus einer Hand“ kaufen.
Forschung & Entwicklung ließe sich bündeln, z. B. bei Unterwasser-Drohnen, Raketenabwehrsystemen oder bei gemeinsamen Plattformlösungen.