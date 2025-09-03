Merz will zu Gipfeltreffen mit Stahlindustrie einladen

Wegen harter Konkurrenz vor allem aus Asien, hoher Energiepreise und der Konjunkturschwäche hatte die deutsche Stahlbranche zuletzt deutlich weniger Stahl hergestellt. Die Rohstahlproduktion im Inland ging nach Angaben der Vereinigung Stahl im ersten halben Jahr um knapp 12 Prozent auf 17,1 Millionen Tonnen zurück. Anfang Juni hatte US-Präsident Donald Trump die Zölle auf Stahl- und Aluminiumimporte auf 50 Prozent hochgeschraubt - zuvor waren es noch 25 Prozent. Zudem werden Hunderte zusätzliche Produkte wie Motorräder und Kranfahrzeuge mit Stahl- und Aluminiumzöllen belegt./tam/DP/nas

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ThyssenKrupp Aktie

Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,42 % und einem Kurs von 20,94 auf Tradegate (03. September 2025, 19:32 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ThyssenKrupp Aktie um -0,17 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,60 %.

Die Marktkapitalisierung von ThyssenKrupp bezifferte sich zuletzt auf 5,78 Mrd..

ThyssenKrupp zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6600 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,0000EUR. Von den letzten 5 Analysten der ThyssenKrupp Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 12,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +29,25 %/-3,06 % bedeutet.