AliveDx gibt die Einreichung eines 510(k)-Antrags bei der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) für seinen MosaiQ AiPlex® Vasculitis (VAS)-Assay bekannt.

Eysins, Schweiz (ots/PRNewswire) - AliveDx, das globale In-vitro

-Diagnostikunternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat, die Patientenversorgung

zu revolutionieren, gibt heute bekannt, dass es bei der US-amerikanischen Food

and Drug Administration (FDA) einen Antrag auf Marktzulassung (510(k)) für den

MosaiQ AiPlex ® Vaskulitis (VAS)-Assay* eingereicht hat.



Der MosaiQ AiPlex® VAS-Multiplex-Assay wurde entwickelt, um die Untersuchung von

Anti-MPO, Anti-PR-3 und Anti-GBM für ANCA-assoziierte Vaskulitiden

(Anti-neutrophile zytoplasmatische Antikörper) und Anti-GBM

(Goodpasture-Syndrom) zu verbessern und die Zeit bis zum Vorliegen der

Ergebnisse zu verkürzen, um die Diagnose von Autoimmunvaskulitis zu

unterstützen. Der Assay ist für die Verwendung mit dem kürzlich von der FDA

gelisteten, von der Klasse II 510(k) ausgenommenen, zugelassenen MosaiQ-Gerät

vorgesehen. Der entsprechende Assay ist seit Juli 2025 in Ländern mit

IVDR-CE-Kennzeichnung im Handel erhältlich, nachdem die IVDR-Zertifizierung

erhalten wurde.









Der MosaiQ AiPlex VAS-Multiplex-Assay dient zum gleichzeitigen Nachweis von drei

Autoantikörpermarkern - MPO, PR3 und GBM - unter Verwendung von nur 10 µl

Patientenserum. Der Assay wird auf dem MosaiQ-Gerät durchgeführt und liefert

einen einzigen Ergebnisbericht, der alle drei Marker abdeckt.



Diese Marker sind in den ACR/EULAR-Klassifizierungskriterien für

ANCA-assoziierte Vaskulitiden von 2022[1]-[3] und in den KDIGO-Leitlinien für

die klinische Praxis zur Behandlung von glomerulären Erkrankungen von 2021[4]

beschrieben.



"Die Einreichung der 510(k)-Vorabmeldung bei der FDA für unseren MosaiQ AiPlex

VAS-Microarray ist ein wichtiger Schritt zur Förderung innovativer

Diagnoselösungen für Ärzte und Patienten in den USA", sagte Manuel O. Méndez,

CEO von AliveDx. "Weltweit treiben AliveDx und unsere Partner unser Ziel voran,

Lösungen anzubieten, die einen größeren klinischen und wirtschaftlichen Wert

bieten, mit dem letztendlichen Ziel, die Behandlungsergebnisse für Patienten zu

verbessern."



Die Vorabmeldung folgt auf die jüngsten Erfolge von AliveDx, das in den letzten

12 Monaten weltweit über 90 IVD-Produkte auf den Markt gebracht hat, darunter

Assays, die umfassende diagnostische Erkenntnisse für Zöliakie,

Bindegewebserkrankungen und Vaskulitis liefern. Dieses umfangreiche Angebot wird

wichtige Erkenntnisse liefern, die es Ärzten ermöglichen, die Bedürfnisse ihrer

Patienten besser zu unterstützen.



* Dieses Produkt ist derzeit in den USA nicht erhältlich und nicht von der

* Dieses Produkt ist derzeit in den USA nicht erhältlich und nicht von der
US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) für den klinischen Einsatz



