    AliveDx gibt die Einreichung eines 510(k)-Antrags bei der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) für seinen MosaiQ AiPlex® Vasculitis (VAS)-Assay bekannt.

    Eysins, Schweiz (ots/PRNewswire) - AliveDx, das globale In-vitro
    -Diagnostikunternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat, die Patientenversorgung
    zu revolutionieren, gibt heute bekannt, dass es bei der US-amerikanischen Food
    and Drug Administration (FDA) einen Antrag auf Marktzulassung (510(k)) für den
    MosaiQ AiPlex ® Vaskulitis (VAS)-Assay* eingereicht hat.

    Der MosaiQ AiPlex® VAS-Multiplex-Assay wurde entwickelt, um die Untersuchung von
    Anti-MPO, Anti-PR-3 und Anti-GBM für ANCA-assoziierte Vaskulitiden
    (Anti-neutrophile zytoplasmatische Antikörper) und Anti-GBM
    (Goodpasture-Syndrom) zu verbessern und die Zeit bis zum Vorliegen der
    Ergebnisse zu verkürzen, um die Diagnose von Autoimmunvaskulitis zu
    unterstützen. Der Assay ist für die Verwendung mit dem kürzlich von der FDA
    gelisteten, von der Klasse II 510(k) ausgenommenen, zugelassenen MosaiQ-Gerät
    vorgesehen. Der entsprechende Assay ist seit Juli 2025 in Ländern mit
    IVDR-CE-Kennzeichnung im Handel erhältlich, nachdem die IVDR-Zertifizierung
    erhalten wurde.

    MosaiQ AiPlex ® VAS-Multiplex-Assay*: Schnell, einfach, umfassend

    Der MosaiQ AiPlex VAS-Multiplex-Assay dient zum gleichzeitigen Nachweis von drei
    Autoantikörpermarkern - MPO, PR3 und GBM - unter Verwendung von nur 10 µl
    Patientenserum. Der Assay wird auf dem MosaiQ-Gerät durchgeführt und liefert
    einen einzigen Ergebnisbericht, der alle drei Marker abdeckt.

    Diese Marker sind in den ACR/EULAR-Klassifizierungskriterien für
    ANCA-assoziierte Vaskulitiden von 2022[1]-[3] und in den KDIGO-Leitlinien für
    die klinische Praxis zur Behandlung von glomerulären Erkrankungen von 2021[4]
    beschrieben.

    "Die Einreichung der 510(k)-Vorabmeldung bei der FDA für unseren MosaiQ AiPlex
    VAS-Microarray ist ein wichtiger Schritt zur Förderung innovativer
    Diagnoselösungen für Ärzte und Patienten in den USA", sagte Manuel O. Méndez,
    CEO von AliveDx. "Weltweit treiben AliveDx und unsere Partner unser Ziel voran,
    Lösungen anzubieten, die einen größeren klinischen und wirtschaftlichen Wert
    bieten, mit dem letztendlichen Ziel, die Behandlungsergebnisse für Patienten zu
    verbessern."

    Die Vorabmeldung folgt auf die jüngsten Erfolge von AliveDx, das in den letzten
    12 Monaten weltweit über 90 IVD-Produkte auf den Markt gebracht hat, darunter
    Assays, die umfassende diagnostische Erkenntnisse für Zöliakie,
    Bindegewebserkrankungen und Vaskulitis liefern. Dieses umfangreiche Angebot wird
    wichtige Erkenntnisse liefern, die es Ärzten ermöglichen, die Bedürfnisse ihrer
    Patienten besser zu unterstützen.

    * Dieses Produkt ist derzeit in den USA nicht erhältlich und nicht von der
    US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) für den klinischen Einsatz
    Seite 1 von 2 


