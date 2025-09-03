AliveDx gibt die Einreichung eines 510(k)-Antrags bei der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) für seinen MosaiQ AiPlex® Vasculitis (VAS)-Assay bekannt.
-Diagnostikunternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat, die Patientenversorgung
zu revolutionieren, gibt heute bekannt, dass es bei der US-amerikanischen Food
and Drug Administration (FDA) einen Antrag auf Marktzulassung (510(k)) für den
MosaiQ AiPlex ® Vaskulitis (VAS)-Assay* eingereicht hat.
Der MosaiQ AiPlex® VAS-Multiplex-Assay wurde entwickelt, um die Untersuchung von
Anti-MPO, Anti-PR-3 und Anti-GBM für ANCA-assoziierte Vaskulitiden
(Anti-neutrophile zytoplasmatische Antikörper) und Anti-GBM
(Goodpasture-Syndrom) zu verbessern und die Zeit bis zum Vorliegen der
Ergebnisse zu verkürzen, um die Diagnose von Autoimmunvaskulitis zu
unterstützen. Der Assay ist für die Verwendung mit dem kürzlich von der FDA
gelisteten, von der Klasse II 510(k) ausgenommenen, zugelassenen MosaiQ-Gerät
vorgesehen. Der entsprechende Assay ist seit Juli 2025 in Ländern mit
IVDR-CE-Kennzeichnung im Handel erhältlich, nachdem die IVDR-Zertifizierung
erhalten wurde.
MosaiQ AiPlex ® VAS-Multiplex-Assay*: Schnell, einfach, umfassend
Der MosaiQ AiPlex VAS-Multiplex-Assay dient zum gleichzeitigen Nachweis von drei
Autoantikörpermarkern - MPO, PR3 und GBM - unter Verwendung von nur 10 µl
Patientenserum. Der Assay wird auf dem MosaiQ-Gerät durchgeführt und liefert
einen einzigen Ergebnisbericht, der alle drei Marker abdeckt.
Diese Marker sind in den ACR/EULAR-Klassifizierungskriterien für
ANCA-assoziierte Vaskulitiden von 2022[1]-[3] und in den KDIGO-Leitlinien für
die klinische Praxis zur Behandlung von glomerulären Erkrankungen von 2021[4]
beschrieben.
"Die Einreichung der 510(k)-Vorabmeldung bei der FDA für unseren MosaiQ AiPlex
VAS-Microarray ist ein wichtiger Schritt zur Förderung innovativer
Diagnoselösungen für Ärzte und Patienten in den USA", sagte Manuel O. Méndez,
CEO von AliveDx. "Weltweit treiben AliveDx und unsere Partner unser Ziel voran,
Lösungen anzubieten, die einen größeren klinischen und wirtschaftlichen Wert
bieten, mit dem letztendlichen Ziel, die Behandlungsergebnisse für Patienten zu
verbessern."
Die Vorabmeldung folgt auf die jüngsten Erfolge von AliveDx, das in den letzten
12 Monaten weltweit über 90 IVD-Produkte auf den Markt gebracht hat, darunter
Assays, die umfassende diagnostische Erkenntnisse für Zöliakie,
Bindegewebserkrankungen und Vaskulitis liefern. Dieses umfangreiche Angebot wird
wichtige Erkenntnisse liefern, die es Ärzten ermöglichen, die Bedürfnisse ihrer
Patienten besser zu unterstützen.
* Dieses Produkt ist derzeit in den USA nicht erhältlich und nicht von der
US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) für den klinischen Einsatz
