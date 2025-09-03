Peking und Washington müssen verstehen
Die EU kann es noch
Straubing (ots) - Der Deal könnte zu keinem besseren Augenblick kommen. Deshalb
darf er nun nicht von den Gegnern sabotiert werden. Naturschützer und Landwirte
sollten zunächst die Details des Abkommens studieren, bevor sie reflexhaft in
den Widerstand ziehen. Auf ihre berechtigten Bedenken wurde eingegangen. Jetzt
ist es an der Zeit, ein starkes Zeichen gegen den Protektionismus und für den
Freihandel auszusenden sowie Washington und Peking zu verstehen zu geben: Die EU
gewinnt global an Einfluss. Und die Zeiten des fairen Handels sind eben doch
nicht vorbei.
Pressekontakt:
Straubinger Tagblatt
Ressort Politik/Wirtschaft/Vermischtes
Markus Peherstorfer
Telefon: 09421-940 4441
politik@straubinger-tagblatt.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/122668/6110370
OTS: Straubinger Tagblatt
