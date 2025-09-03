    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Peking und Washington müssen verstehen

    Die EU kann es noch

    Straubing (ots) - Der Deal könnte zu keinem besseren Augenblick kommen. Deshalb
    darf er nun nicht von den Gegnern sabotiert werden. Naturschützer und Landwirte
    sollten zunächst die Details des Abkommens studieren, bevor sie reflexhaft in
    den Widerstand ziehen. Auf ihre berechtigten Bedenken wurde eingegangen. Jetzt
    ist es an der Zeit, ein starkes Zeichen gegen den Protektionismus und für den
    Freihandel auszusenden sowie Washington und Peking zu verstehen zu geben: Die EU
    gewinnt global an Einfluss. Und die Zeiten des fairen Handels sind eben doch
    nicht vorbei.

