Börsen Update USA - 03.09. - Dow Jones schwach -0,60 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der Dow Jones steht bei 45.007,38 PKT und verliert bisher -0,60 %.
Top-Werte: Walmart +0,87 %, Travelers Companies +0,32 %, Nike (B) +0,29 %, McDonald's +0,25 %, IBM +0,22 %
Flop-Werte: American Express -2,76 %, Chevron Corporation -2,71 %, Boeing -2,66 %, 3M -2,11 %, Walt Disney -1,63 %
Der US Tech 100 steht bei 23.323,33 PKT und gewinnt bisher +0,40 %.
Top-Werte: The Kraft Heinz Company +2,56 %, Tesla +2,42 %, PDD Holdings Incorporation (A) (A) +2,40 %, Biogen +2,25 %, Dexcom +2,03 %
Flop-Werte: Zscaler -6,20 %, Intuitive Surgical -6,04 %, Diamondback Energy -4,89 %, ON Semiconductor -3,74 %, Marvell Technology -3,67 %
Der S&P 500 steht aktuell (19:59:55) bei 6.421,10 PKT und steigt um +0,10 %.
Top-Werte: Campbell Soup +5,60 %, Western Digital +4,72 %, The Kraft Heinz Company +2,56 %, Freeport-McMoRan +2,45 %, Tesla +2,42 %
Flop-Werte: Dollar Tree -9,39 %, PerkinElmer -6,16 %, Intuitive Surgical -6,04 %, APA Corporation -5,21 %, Diamondback Energy -4,89 %
