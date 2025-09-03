American Express Aktie knickt um -2,76 % ein - 03.09.2025

Mit einer Performance von -2,76 % musste die American Express Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

American Express ist ein führendes Finanzdienstleistungsunternehmen, das sich durch Premium-Kreditkarten und exzellenten Kundenservice auszeichnet. Hauptkonkurrenten sind Visa und Mastercard. Einzigartig sind exklusive Mitgliedervorteile und starke Kundenbindung.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die American Express-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +10,02 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die American Express Aktie damit um +2,85 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +11,61 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -1,66 % verloren.

Der Dow Jones hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,60 % geändert.

American Express Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +2,85 % 1 Monat +11,61 % 3 Monate +10,02 % 1 Jahr +21,94 %

Informationen zur American Express Aktie

Es gibt 696 Mio. American Express Aktien. Damit ist das Unternehmen 192,24 Mrd.EUR wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Die internationalen Börsen präsentieren sich heute uneinheitlich: Während der DAX leicht verliert, kann der MDAX zulegen. Besonders der TecDAX steht unter Druck, während der S&P 500 von positiven Entwicklungen profitiert.

American Express Aktie jetzt kaufen?

Ob die American Express Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur American Express Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.