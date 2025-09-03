US-Ölkonzern ConocoPhillips will bis zu ein Viertel der Jobs streichen

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsConocoPhillips AktievorwärtsNachrichten zu ConocoPhillips
    HOUSTON (dpa-AFX) - Der US-Ölkonzern ConocoPhillips will 20 bis 25 Prozent seiner Arbeitsplätze streichen. Der Abbau soll größtenteils noch in diesem Jahr durchgeführt werden, wie ein Sprecher mitteilte. ConocoPhillips nannte keine Gründe für den radikalen Einschnitt. Es hieß lediglich, das Unternehmen prüfe ständig, wie man mit vorhandenen Ressourcen effizienter arbeiten könne. ConocoPhillips hatte Ende vergangenen Jahres rund 11.800 Beschäftigte in 14 Ländern.

    Von dem Abbau sollen sowohl fest angestellte Beschäftigte als auch externe Mitarbeiter betroffen sein. ConocoPhillips hatte das vergangene Quartal mit einem Gewinnrückgang von 15 Prozent auf 1,97 Milliarden Dollar (1,7 Milliarden Euro) abgeschlossen. Die Industrie steht unter dem Druck sinkender Ölpreise. ConocoPhillips hatte im vergangenen Jahr den Konkurrenten Marathon Oil für rund 17 Milliarden Dollar übernommen./so/DP/nas

     

    Die ConocoPhillips Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,46 % und einem Kurs von 81,25 auf Tradegate (03. September 2025, 20:08 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ConocoPhillips Aktie um +1,02 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,60 %.

    Die Marktkapitalisierung von ConocoPhillips bezifferte sich zuletzt auf 101,64 Mrd..

    ConocoPhillips zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 3,1200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,2800 %.





