    Euro tritt auf der Stelle

    Für Sie zusammengefasst
    • Euro bleibt stabil bei 1,1664 US-Dollar.
    • EZB setzt Referenzkurs auf 1,1653 Dollar fest.
    • US-Arbeitsmarktdaten beeinflussen Euro-Kurs positiv.
    Devisen - Euro tritt auf der Stelle
    Foto: Dylan Calluy - unsplash

    NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Mittwoch im späten US-Devisenhandel kaum noch bewegt. Mit 1,1664 US-Dollar handelte die Gemeinschaftswährung auf dem Niveau vom späten Währungsgeschäft in Europa. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,1653 (Dienstag: 1,1646) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8581 (0,8587) Euro gekostet.

    Der Euro profitierte von US-Arbeitsmarktdaten. So ist Zahl der offenen Stellen im Juli auf den niedrigsten Stand seit September 2024 gesunken. Mit großer Spannung wird jetzt der am Freitag anstehende monatliche US-Arbeitsmarktbericht für den Monat August erwartet. Der Juli-Bericht blieb weit hinter den Erwartungen zurück und vorherige Daten wurden deutlich nach unten revidiert. US-Präsident Donald Trump feuerte daraufhin die Chefin der zuständigen Statistikbehörde./bek/nas





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
