JOST Werke - Aktie gerät unter Druck - 03.09.2025

Am heutigen Handelstag musste die JOST Werke Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -9,00 % im Minus. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

JOST Werke ist ein führender Anbieter von Systemen für Nutzfahrzeuge, spezialisiert auf Achsen und Sattelkupplungen. Mit starker Marktstellung in Europa und Expansion in Asien und Nordamerika konkurriert es mit SAF-Holland und BPW. Innovationskraft und ein breites Produktportfolio sind seine Alleinstellungsmerkmale.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von JOST Werke in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +3,93 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die JOST Werke Aktie damit um +1,34 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,47 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei JOST Werke auf +16,65 %.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,36 % geändert.

JOST Werke Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +1,34 % 1 Monat +7,47 % 3 Monate +3,93 % 1 Jahr +28,55 %

Informationen zur JOST Werke Aktie

Es gibt 15 Mio. JOST Werke Aktien. Damit ist das Unternehmen 717,44 Mio.EUR wert.

Eine Aktienplatzierung hat am Mittwoch im nachbörslichen Handel den Kurs von Jost Werke erheblich belastet. Auf Tradegate sackten die Papiere um mehr als 8 Prozent ab auf 48,80 Euro im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs. Seit Jahresbeginn hatte der …

JOST Werke Aktie jetzt kaufen?

Ob die JOST Werke Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur JOST Werke Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.