JOST Werke - Aktie gerät unter Druck - 03.09.2025
Am heutigen Handelstag muss die JOST Werke Aktie bisher Verluste von -9,00 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der JOST Werke Aktie.
JOST Werke ist ein führender Anbieter von Systemen für Nutzfahrzeuge, spezialisiert auf Achsen und Sattelkupplungen. Mit starker Marktstellung in Europa und Expansion in Asien und Nordamerika konkurriert es mit SAF-Holland und BPW. Innovationskraft und ein breites Produktportfolio sind seine Alleinstellungsmerkmale.
JOST Werke Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 03.09.2025
Am heutigen Handelstag musste die JOST Werke Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -9,00 % im Minus. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?
Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von JOST Werke in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +3,93 % bestehen.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die JOST Werke Aktie damit um +1,34 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,47 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei JOST Werke auf +16,65 %.
Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,36 % geändert.
JOST Werke Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+1,34 %
|1 Monat
|+7,47 %
|3 Monate
|+3,93 %
|1 Jahr
|+28,55 %
Informationen zur JOST Werke Aktie
Es gibt 15 Mio. JOST Werke Aktien. Damit ist das Unternehmen 717,44 Mio.EUR wert.
Platzierung lastet nachbörslich schwer auf Jost Werke
Eine Aktienplatzierung hat am Mittwoch im nachbörslichen Handel den Kurs von Jost Werke erheblich belastet. Auf Tradegate sackten die Papiere um mehr als 8 Prozent ab auf 48,80 Euro im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs. Seit Jahresbeginn hatte der …
JOST Werke Aktie jetzt kaufen?
Ob die JOST Werke Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur JOST Werke Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.