Performance Aktien
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 03.09.2025
Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 03.09.2025 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Intuitive Surgical
Tagesperformance: -6,09 %
Platz 1
Performance 1M: -4,16 %
Zscaler
Tagesperformance: -5,60 %
Platz 2
Performance 1M: -0,51 %
Diamondback Energy
Tagesperformance: -5,21 %
Platz 3
Performance 1M: +2,09 %
Dexcom
Tagesperformance: +4,75 %
Platz 4
Performance 1M: -7,66 %
Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
Tagesperformance: -4,49 %
Platz 5
Performance 1M: -8,07 %
Marvell Technology
Tagesperformance: -3,73 %
Platz 6
Performance 1M: -12,96 %
Starbucks
Tagesperformance: -3,16 %
Platz 7
Performance 1M: +2,71 %
The Kraft Heinz Company
Tagesperformance: +3,03 %
Platz 8
Performance 1M: -4,66 %
Warner Bros. Discovery (A)
Tagesperformance: +3,02 %
Platz 9
Performance 1M: -10,86 %
Paccar
Tagesperformance: -2,77 %
Platz 10
Performance 1M: +1,33 %
Texas Instruments
Tagesperformance: -2,73 %
Platz 11
Performance 1M: +10,22 %
ON Semiconductor
Tagesperformance: -2,45 %
Platz 12
Performance 1M: -13,37 %
Axon Enterprise
Tagesperformance: -2,43 %
Platz 13
Performance 1M: -0,45 %
Vertex Pharmaceuticals
Tagesperformance: -2,39 %
Platz 14
Performance 1M: -14,19 %
NXP Semiconductors
Tagesperformance: -2,38 %
Platz 15
Performance 1M: +10,10 %
Airbnb Registered (A)
Tagesperformance: -2,23 %
Platz 16
Performance 1M: -1,01 %
Datadog Registered (A)
Tagesperformance: -2,21 %
Platz 17
Performance 1M: -1,04 %
AstraZeneca
Tagesperformance: +2,18 %
Platz 18
Performance 1M: +6,20 %
Palantir
Tagesperformance: -2,14 %
Platz 19
Performance 1M: +0,90 %
Workday (A)
Tagesperformance: +2,09 %
Platz 20
Performance 1M: +2,99 %
Honeywell International
Tagesperformance: -2,00 %
Platz 21
Performance 1M: -1,23 %
