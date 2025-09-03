Performance Aktien
Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 03.09.2025
Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 03.09.2025 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Dollar Tree
Tagesperformance: -9,52 %
Platz 1
Performance 1M: -4,06 %
Campbell Soup
Tagesperformance: +6,67 %
Platz 2
Performance 1M: -1,69 %
Intuitive Surgical
Tagesperformance: -6,26 %
Platz 3
Performance 1M: -4,16 %
PerkinElmer
Tagesperformance: -5,73 %
Platz 4
Performance 1M: -1,18 %
APA Corporation
Tagesperformance: -5,42 %
Platz 5
Performance 1M: +27,83 %
Diamondback Energy
Tagesperformance: -5,22 %
Platz 6
Performance 1M: +2,09 %
Halliburton
Tagesperformance: -5,04 %
Platz 7
Performance 1M: +3,42 %
Western Digital
Tagesperformance: +4,99 %
Platz 8
Performance 1M: +6,45 %
EOG Resources
Tagesperformance: -4,94 %
Platz 9
Performance 1M: +7,10 %
Dexcom
Tagesperformance: +4,83 %
Platz 10
Performance 1M: -7,66 %
ConocoPhillips
Tagesperformance: -4,54 %
Platz 11
Performance 1M: +6,13 %
Devon Energy
Tagesperformance: -4,31 %
Platz 12
Performance 1M: +11,81 %
Align Technology
Tagesperformance: -4,25 %
Platz 13
Performance 1M: -0,61 %
Caesars Entertainment
Tagesperformance: -3,98 %
Platz 14
Performance 1M: -0,77 %
KKR
Tagesperformance: -3,86 %
Platz 15
Performance 1M: -3,21 %
Occidental Petroleum
Tagesperformance: -3,76 %
Platz 16
Performance 1M: +9,31 %
Brown-Forman Registered (B)
Tagesperformance: -3,65 %
Platz 17
Performance 1M: -0,22 %
Texas Pacific Land
Tagesperformance: -3,61 %
Platz 18
Performance 1M: -0,37 %
Molina Healthcare
Tagesperformance: -3,43 %
Platz 19
Performance 1M: +18,21 %
Apollo Global Management
Tagesperformance: -3,30 %
Platz 20
Performance 1M: -2,01 %
Starbucks
Tagesperformance: -3,13 %
Platz 21
Performance 1M: +2,71 %
Las Vegas Sands
Tagesperformance: -3,10 %
Platz 22
Performance 1M: +8,40 %
The Kraft Heinz Company
Tagesperformance: +3,10 %
Platz 23
Performance 1M: -4,66 %
Constellation Brands (A)
Tagesperformance: -3,06 %
Platz 24
Performance 1M: -9,28 %
Warner Bros. Discovery (A)
Tagesperformance: +2,93 %
Platz 25
Performance 1M: -10,86 %
Freeport-McMoRan
Tagesperformance: +2,49 %
Platz 26
Performance 1M: +11,15 %
Seagate Technology Holdings
Tagesperformance: +2,39 %
Platz 27
Performance 1M: +9,85 %
Workday (A)
Tagesperformance: +2,19 %
Platz 28
Performance 1M: +2,99 %
