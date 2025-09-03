JONR wird sein jährliches Flaggschiff-Modell, den Roboterstaubsauger X1 Max, auf der IFA 2025 vorstellen.

Mit über 20 Jahren hausinterner Erfahrung in Forschung und Entwicklung sowie Fertigung vereint JONR Design, Produktion, Vertrieb und Betrieb unter einem Dach. Das Unternehmen verfügt über globale Zertifizierungen gemäß FCC, CE und RoHS, wendet darüber hinaus Qualitätsstandards der Automobilindustrie an und erfüllt die Normen ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 und IATF 16949. Diese gewährleisten ein Höchstmaß an Sicherheit, ökologischer Nachhaltigkeit und Zuverlässigkeit für das gesamte Produktportfolio. JONR zeichnet sich durch die Anwendung von Qualitätssystemen nach Automobilstandard aus und setzt damit neue Maßstäbe in der Haushaltsreinigung.

BERLIN, 3. September 2025 /PRNewswire/ -- JONR, eine aufstrebende Marke für intelligente Reinigungslösungen, wird auf der IFA 2025 in Berlin offiziell seinen jährlichen Flaggschiff-Staubsaugerroboter, den X1 Max, vorstellen. Der X1 Max wurde entwickelt, um professionelle Leistung zu einem erschwinglichen Preis zu bieten, und soll in wichtigen Märkten in Europa, Australien und dem Nahen Osten eingeführt werden.

Der X1 Max definiert die Reinigung auf professionellem Niveau mit drei bahnbrechenden Innovationen neu: Das verwicklungsfreie System schneidet und entfernt Haare aktiv und sorgt so für mühelose, langfristige Leistung, selbst in Haushalten mit vielen Haustieren. Ausziehbare Wisch- und Seitenbürsten erreichen auch tiefe Ecken und Kanten und beseitigen so die toten Winkel herkömmlicher Roboter. Die KI-Hindernisvermeidung, die auf millimetergenauer LiDAR- und RGB-Bildgebung basiert, sorgt für eine präzise Kartierung und sichere Navigation um Möbel, Haustiere und zerbrechliche Gegenstände herum.

Darüber hinaus verfügt der X1 Max über eine Saugkraft von 20.000 Pa, 3 cm hochfahrbare Allradräder, Selbstreinigung und Trocknung bei hohen Temperaturen sowie eine spezielle Haustiererkennung für Schwänze und Erbrochenes — und bringt so Präzision auf Labor-Niveau in den Alltag.

JONR wird außerdem am 6. September vormittags an seinem IFA-Stand (Halle 11.1–213) eine besondere Zeremonie abhalten, bei der der TÜV Rheinland dem X1 Max das „Anti-Hair Wrap Q Mark"-Zertifikat verleihen wird — eine branchenweite Anerkennung seiner Qualität.

Darüber hinaus hat JONR eine strategische Partnerschaft mit dem größten Einzelhändler im Nahen Osten geschlossen, der den X1 Max auf der IFA testen und seine Verbreitung ausweiten wird. Gleichzeitig hat JONR eine Partnerschaft mit Joybuy geschlossen, um seine strategische Präsenz auf dem europäischen Markt zu stärken.

Der X1 Max kann ab dem 5. September bei Amazon in Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien vorbestellt werden. Joybuy bietet eine Lieferung am nächsten Tag für Deutschland, die Niederlande und Frankreich an. Siehe:

https://www.amazon.de/dp/B0FG84JY9J

https://www.amazon.fr/dp/B0FG84JY9J

https://www.amazon.it/dp/B0FG84JY9J

https://www.amazon.es/dp/B0FG84JY9J

Unter dem Markenslogan „All Sincerity, All Trust" (Aufrichtigkeit und Vertrauen) betont JONR seine Mission, fortschrittliche Technologie mit echter Zuverlässigkeit zu verbinden. Weitere Informationen finden Sie unter www.jonrtech.com.

