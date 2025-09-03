Vidrio Financial und Investcorp-Tages kündigen erweiterte Partnerschaft zur Abdeckung des privaten Marktes an

Vidrio bietet umfassende Portfoliolösungen, die Abläufe optimieren, die Transparenz erhöhen und fundierte Entscheidungen über alle alternativen Anlagestrukturen hinweg unterstützen, darunter Drawdown, Evergreen, Intervall, Tender usw.

NEW YORK, 3. September 2025 /PRNewswire/ -- Vidrio Financial („Vidrio"), ein innovativer Anbieter von KI-gestützten Softwarelösungen und verwalteten Datendiensten für globale institutionelle Kapitalgeber, gab heute eine erweiterte Partnerschaft mit Investcorp-Tages bekannt, um deren wachsende Investitionsinitiativen auf dem privaten Markt abzudecken.

Die aktuelle Vereinbarung mit Investcorp-Tages ermöglicht eine fortschrittliche Fondsüberwachung, Risikomanagement und Datentransparenz für alle Hedgefonds-Strategien.

Im Rahmen dieser erweiterten Zusammenarbeit wird Vidrio Financial dem Team von Investcorp-Tages modernste Funktionen zur Privatmarktbeobachtung zur Verfügung stellen. Vidrio verfolgt eine breite Palette von Investitionen in privaten Märkten in Allokator-Portfolios, darunter private Kredite, Sachwerte, Risikokapital, Private Equity und mehr. Dies unterstützt Investoren dabei, die Kontrolle über die Risiko- und Performanceüberwachung, Liquidität, Portfolioplanung und -modellierung, Fondsrecherche, Bewertung und Cashflow-Analyse zu verbessern.

Durch den gezielten Einsatz von Automatisierung, maschinellem Lernen und agentenbasierter KI können Kunden von Vidrio repetitive Datenerfassungs- und Analyseprozesse sowie veraltete Systeme eliminieren, um sich ein Echtzeitbild ihrer Investitionen zu verschaffen.

Federico De Giorgis, Vorsitzender von Vidrio Financial, erklärte: „Vidrio Financial freut sich sehr über den Ausbau der Partnerschaft mit Investcorp-Tages und wird weiterhin eine integrierte Plattformlösung anbieten, um den komplexen und wachsenden Anforderungen im Bereich der Verwaltung von Anlagen in verschiedenen Anlageklassen und der Handelsausführung gerecht zu werden.

Durch flexible Erweiterungen und eine einheitliche Plattform beweist Vidrio weiterhin, dass wir ein erstklassiger Partner für Allokatoren sind, die Daten und Berichte zur Anlageperformance über alternative Anlageinstrumente hinweg integrieren."

Lionel Erdely, Ko-Geschäftsführer von Investcorp-Tages, erklärte: „Bei Investcorp-Tages konzentrieren wir uns auf innovative Lösungen, die unsere Position als Spezialisten für alternative Anlagen stärken. Der Ausbau unserer Partnerschaft mit Vidrio Financial ist ein logischer Schritt, um unsere Kompetenzen im Bereich der privaten Märkte zu vertiefen, unser operatives Rahmenwerk weiter zu stärken und unseren Kunden einen noch besseren Service zu bieten."

Informationen zu Vidrio Financial

Vidrio Financial (www.vidrio.com) ist eine KI-gestützte Service-Softwarelösung (AI-enabled service software solution, AES), die auf die Bedürfnisse von Allokatoren eingeht und dabei hilft, die Herausforderungen von Investoren von morgen bereits heute zu lösen, indem sie Automatisierung, maschinelles Lernen und agentenbasierte KI einsetzt. Vidrio ist die erste Wahl für Allokatoren, die nach innovativen, marktführenden Analysen, Datenmanagement-Dienstleistungen und Support suchen.

Informationen zu Investcorp-Tages

Investcorp-Tages (www.investcorptages.com) mit Niederlassungen in London, New York und Mailand verwaltet alternative Vermögenswerte für globale institutionelle Anleger, darunter Pensionsfonds, Staatsfonds, Stiftungen, Family Offices, Versicherungsgesellschaften und andere Finanzinstitute.

Medienkontakt: David Barry, david.barry@vidrio.com

