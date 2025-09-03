Besonders beachtet!
Intuitive Surgical - Aktie gerät unter Druck - 03.09.2025
Am heutigen Handelstag muss die Intuitive Surgical Aktie bisher Verluste von -5,59 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Intuitive Surgical Aktie.
Intuitive Surgical ist führend in der robotergestützten Chirurgie mit dem da Vinci System, das präzise, minimalinvasive Eingriffe ermöglicht. Mit starker Marktpräsenz und technologischen Innovationen hebt sich das Unternehmen von Konkurrenten wie Medtronic und Johnson & Johnson ab.
Intuitive Surgical Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 03.09.2025
Einen schwachen Börsentag erlebt die Intuitive Surgical Aktie. Sie fällt um -5,59 % auf 378,23€. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?
Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Intuitive Surgical Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -16,92 % hinnehmen.
Allein seit letzter Woche ist die Intuitive Surgical Aktie damit um -1,40 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,16 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Intuitive Surgical -21,74 % verloren.
Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,74 % geändert.
Intuitive Surgical Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-1,40 %
|1 Monat
|-4,16 %
|3 Monate
|-16,92 %
|1 Jahr
|-9,83 %
Informationen zur Intuitive Surgical Aktie
Es gibt 358 Mio. Intuitive Surgical Aktien. Damit ist das Unternehmen 135,43 Mrd.EUR wert.
Intuitive Surgical Aktie jetzt kaufen?
Ob die Intuitive Surgical Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Intuitive Surgical Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.