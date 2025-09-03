INDEX-MONITOR
Porsche fliegt aus dem Dax
- Porsche AG steigt aus Dax in MDax ab.
- Deutsche Börse gibt Wechsel bekannt.
- Mittelgroße Unternehmen im Fokus.
ZUG (dpa-AFX) - Der Sportwagenbauer Porsche AG steigt aus dem deutschen Aktien-Leitindex Dax in den Index für mittelgroße Unternehmen (MDax ) ab. Das teilte die Deutsche Börse mit./rwi/DP/nas
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Porsche AG Aktie
Die Porsche AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,98 % und einem Kurs von 247,1 auf Lang & Schwarz (03. September 2025, 22:12 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Porsche AG Aktie um -4,79 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,29 %.
Die Marktkapitalisierung von Porsche AG bezifferte sich zuletzt auf 20,08 Mrd..
Porsche AG zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,3100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,0400 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 49,63EUR. Von den letzten 8 Analysten der Porsche AG Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 41,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 64,00EUR was eine Bandbreite von -6,37 %/+46,15 % bedeutet.
Begehrt, luxuriös und teuer. Die Kundschaft von Porsche ist wenig bis gar nicht inflationssensibel. Ob 15.000 mehr oder weniger kostet, ist bei einem Auto! für 159.000 dann auch egal.
Hätte ein dt. Wirtschaftsprüfer dies in den USA gemacht würde er sämtliche Aktionäre entschädigen und noch Mrd. an Strafe dazu zahlen. Aber diese Typen kommen hier damit durch und "prüfen" weiter deutsche Firmen. einfach nur ätzend h3