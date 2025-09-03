Porsche fliegt aus dem Dax

Die Porsche AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,98 % und einem Kurs von 247,1 auf Lang & Schwarz (03. September 2025, 22:12 Uhr) gehandelt.

ZUG (dpa-AFX) - Der Sportwagenbauer Porsche AG steigt aus dem deutschen Aktien-Leitindex Dax in den Index für mittelgroße Unternehmen (MDax ) ab. Das teilte die Deutsche Börse mit./rwi/DP/nas

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Porsche AG Aktie um -4,79 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,29 %.

Die Marktkapitalisierung von Porsche AG bezifferte sich zuletzt auf 20,08 Mrd..

Porsche AG zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,3100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,0400 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 49,63EUR. Von den letzten 8 Analysten der Porsche AG Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 41,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 64,00EUR was eine Bandbreite von -6,37 %/+46,15 % bedeutet.



