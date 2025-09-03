Wirtschaft
US-Börsen uneinheitlich - Alphabet-Aktie nach Urteil im Aufwind
Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 6.448 Punkten 0,5 Prozent im Plus, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 23.415 Punkten 0,8 Prozent im Plus.
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Mittwochabend etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1659 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8577 Euro zu haben.
Der Goldpreis konnte profitieren, am Abend wurden für eine Feinunze 3.564 US-Dollar gezahlt (+1,0 Prozent). Das entspricht einem Preis von 98,29 Euro pro Gramm.
Der Ölpreis sank unterdessen stark: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Mittwochabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 67,54 US-Dollar, das waren 160 Cent oder 2,3 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.
Deinen Formulierungen entnehme ich einen grossen Frust. Bedenke, dass Aktien nicht immer und regelmaessig steigen. Gras waechst auch nicht schneller wenn man daran zieht. Nur weil eine Aktie steigt, ist das Unternehmen deswegen noch lange nicht gut, und das gilt auch umgekehrt.
bringt nichts noch zu warten, da Consors ja übers WE nichts gutschreibt. Also mach ich auch schon mal meine übliche Statistik, auch wenn die nicht ganz zufriedenstellend ist. Waren im August mal wieder 120€ (oder 12%) weniger als 2024; wobei ich das nicht ganz auf den Dollarkurs schieben kann. Fehlen nämlich 250€ von den verkauften Shenzhen Expressway und Bank of China, aber vlt. tauchen diese Summen anderweitig in den nächsten Monaten auf. Je nachdem was ich dafür gekauft hab. Nach 8 Monaten mit 10.325€ immerhin noch ein hauchdünnes Plus von 4% vs. letztem Jahr. Ohne die Sonderzahlung von Total Gabon würde es schon schlecht ausschauen. Bin aber nach wie vor voller Hoffnung, dass ich zumindestens per Gesamtjahr das Ergebnis aus 2024 erreichen kann.
US Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/us.png Gladstone Commercial, Gladstone Investment, GIS, Stryker, Annaly, Verizon, AGNC, Texas Instruments, Abbott, OHI, Procter& Gamble, Hercules Capital
CN Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/cn.png China Mobile
KZ Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/kz.png Kazatpmprom
EC Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/ec.png Ecuador-Bond
HU Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/hu.png Zwack Unicum
GB Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/gb.png BAT
NL Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/nl.png ASML, Acomo, ING
PL Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/pl.png Warsaw Stock Exchange
CL Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/cl.png Embotelladora Andina
LK Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/lk.png Halma
DK Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/dk.png Novo Nordisk
SG Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/sg.png Keppel
DE Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/de.png Smava-Anleihe
ZA Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/za.png Kumba Iron
BR Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/br.png Petrobras
MH Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/mh.png DHT Holdings
NG Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/ng.png Seplat Petroleum
CA Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/ca.png Nova Scotia
Moin moin Codiman,