    KI-Spezialist Salesforce enttäuscht Wall Street

    Für Sie zusammengefasst
    • Salesforce enttäuscht mit Geschäftsausblick, Aktie fällt.
    • KI-Agenten sollen Kundenservice effizienter gestalten.
    • Umsatz steigt, aber Prognose bleibt hinter Erwartungen zurück.
    Foto: Salesforce, inc

    SAN FRANCISCO (dpa-AFX) - Der Unternehmenssoftware-Spezialist Salesforce , der voll auf den Einsatz Künstlicher Intelligenz einschwenkte, hat die Börse mit seinem Geschäftsausblick enttäuscht. Die Aktie fiel im nachbörslichen Handel zeitweise um rund vier Prozent. Salesforce übertraf im vergangenen Quartal zwar Erwartungen der Analysten - der Umsatz im laufenden Vierteljahr könnte aber ihre Prognosen verfehlen.

    Salesforce will mit sogenannten KI-Agenten punkten, die eigenständig mehrstufige Aufgaben zum Beispiel in der Kundenbetreuung übernehmen können. Salesforce demonstrierte zum Beispiel, wie die Software ein Telefonat für eine Warenhaus-Kette führen kann, bei dem es um den Umtausch eines zu klein gekauften Pullovers ging. Firmenchef Marc Benioff sagte jüngst in einem Podcast-Interview, dass Salesforce im eigenen Kundendienst 4.000 der zuvor 9.000 Jobs durch KI-Automatisierung abbauen konnte. Der bisherige Jahresverlauf seien die "acht aufregendsten Monate meiner Karriere" gewesen, fügte er hinzu.

    Im vergangenen Quartal steigerte Salesforce den Umsatz im Jahresvergleich um zehn Prozent auf 10,24 Milliarden Dollar (knapp 8,8 Mrd Euro). Analysten hatten im Schnitt mit 10,14 Milliarden Dollar gerechnet. Unterm Strich stieg der Gewinn um 32 Prozent auf knapp 1,89 Milliarden Dollar.

    Für das laufende Quartal stellte Salesforce Erlöse zwischen 10,24 und 10,29 Milliarden Dollar in Aussicht. Analysten waren im Schnitt von einer Prognose bei 10,29 Milliarden Dollar ausgegangen./so/DP/nas

    Salesforce

    ISIN:US79466L3024WKN:A0B87V

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Salesforce Aktie

    Die Salesforce Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,42 % und einem Kurs von 210,7 auf Lang & Schwarz (03. September 2025, 22:55 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Salesforce Aktie um +3,73 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,95 %.

    Die Marktkapitalisierung von Salesforce bezifferte sich zuletzt auf 201,05 Mrd..

    Salesforce zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,6600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,6500 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 324,38USD. Von den letzten 8 Analysten der Salesforce Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 260,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 385,00USD was eine Bandbreite von +23,63 %/+83,07 % bedeutet.




