Makera bringt CNC-Innovationen zur IFA 2025

BERLIN, 3. September 2025 /PRNewswire/ -- Desktop-CNC-Maschinen halten von Hobbywerkstätten Einzug in Klassenräume, Studios und Forschungslabors. Auf der IFA 2025 (5.–9. September, Messe Berlin, Stand H20-158) zeigt Makera , wie professionelle Präzision jetzt für jedermann zugänglich ist.

Traditionell galten erschwingliche CNC-Werkzeuge als unzuverlässig, während professionelle Systeme kostspielig und komplex waren. Makera hat Vertrauen aufgebaut, indem es diese Lücke geschlossen hat. Das Vorzeigeprodukt Carvera CNC ist bereits in Dutzenden Institutionen im Einsatz, wie z. B. bei ISCR, wo Forscher bei der Herstellung von Gefäßchipformen für Medikamententests eine Genauigkeit im Mikrometerbereich erreichten – eine Aufgabe, die zuvor mit Werkzeugen für den Endverbraucher unmöglich war.

Dieses Beispiel verdeutlicht einen ausgeweiteteren Wandel: Die Desktop-CNC-Bearbeitung ist nicht mehr nur für den Prototypenbau, sondern ein zuverlässiges Instrument für Innovationen.

Höhepunkte auf der IFA 2025

Besucher können Folgendes erwarten:

Interaktive ferngesteuerte Panzerkämpfe – die CNC-Präzision wird durch die Live-Beteiligung zum Leben erweckt.

– die CNC-Präzision wird durch die Live-Beteiligung zum Leben erweckt. Europäische Messepremiere des Makera Cyclone Dust Collector – entwickelt für sauberere und sicherere Arbeitsbereiche (jetzt vorbestellbar).

– entwickelt für sauberere und sicherere Arbeitsbereiche (jetzt vorbestellbar). Erste Offline-Vorschau auf Makeras neue CNC-Einstiegsmaschine, die unter dem Slogan „Entry-Level CNC, Pro-Level Power", was in etwa „CNC für Einsteiger, Leistung auf Profi-Niveau" heißt, steht. Diese Maschine soll die Hürden für Anfänger beseitigen und gleichzeitig die von Profis erwartete Zuverlässigkeit bieten.

Barrieren abbauen, Standards anheben

Die Gründe, warum viele zögern, die CNC-Bearbeitungstechnologie einzuführen: Einsteigermodelle schneiden oft nicht gut ab, während sich professionelle Geräte als riskant oder sogar überfordernd anfühlen, wenn man in sie investiert. Makera löst beide Probleme, indem das Unternehmen bewährte hohe Leistung mit erschwinglichem Design und Kosten kombiniert.

Die Einführung der neuen Maschine ist mehr als eine Erweiterung der Produktlinie: Es spiegelt die Mission von Makera wider, fortschrittliche Fertigungswerkzeuge zu demokratisieren und mehr Menschen – Lehrkräfte, Studierende, Start-ups sowie Forscher – in die Lage zu versetzen, mit Vertrauen zu innovieren.

Informationen zu Makera

Makera entwickelt intelligente Desktop-CNC-Lösungen, die Automatisierung, Präzision und Zugänglichkeit kombinieren. Von Herstellern bis hin zu medizinischen Laboren wird den Werkzeugen des Unternehmens weltweit vertraut, wenn es um reale Ergebnisse geht.

